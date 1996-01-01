Сам себе дизайнер

Художественная роспись стен и потолков вновь стала очень модной! Мода на все, в том числе и на интерьеры, приходит и уходит. После долгой эры гигантизма, теплых желтых и коричневых тонов, популярных в 60-е годы двадцатого века, последовала белая волна холодного минимализма во всем, в том числе и в дизайне помещений. Еще недавно белый цвет считался едва ли не единственно приемлемым для оформления строгих интерьеров.

Но время белых стен и потолков тоже прошло. Снова актуален цвет, способный совершить настоящий переворот. Теперь в моде индивидуализм, который диктует представление о том, что современно и красиво. И, естественно, больше всего этому соответствует ручная работа, и в том числе художественная роспись.

В сочетании с современными лакокрасочными материалами и разнообразными техниками нанесения красок она способна сделать каждое помещение оригинальным и неповторимым. Для тех, кто сам хочет формировать свое творческое пространство, стать дизайнером своей территории жизни, художественная роспись представляет огромные возможности для творчества.