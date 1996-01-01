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Дом начинается с двери

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Функция двери за века не изменилась. Однако сегодня дверь должна не просто открываться и закрываться, но и обладать определенным набором положительных качеств, например тепло- и звукоизоляцией. В современном доме дверь несет еще и стилистическую нагрузку, задает определенное, выбранное владельцем, направление. Наш собеседник - специалист по "дверной" моде - директор компании "Эко-тайм" Светлана ГОНЧАРУК.

- Подскажите, какие бывают межкомнатные и входные двери?

Во-первых, пустотелые (финские). Самые недорогие двери, которые устанавливают везде, от офисов до квартир. Во-вторых, двери с использованием МДФ или отделанные шпоном. Это двери с довольно широким диапазоном цен: 180 у.е., 350 у.е., 950 у.е. и выше. Цена повышается при использовании шпона благородных пород древесины, фигурности филенок, штапиков и наличников дверей. Устанавливают их также повсеместно. И, наконец, эксклюзивные двери из массива натурального дерева. Только массив может придать особый стиль и элегантность двери. Чем элитнее древесина, тем больше гарантия долголетия изделий. Цена на такие двери начинается от 500 у.е. Эти двери устанавливают те, кто выбирает индивидуальный подход и эксклюзивность.

- Что должно входить в стоимость межкомнатной двери?

- В стоимость может входить все: от разработки дизайна двери до ее установки. Но так как мы говорим о дверях на заказ, то это дверное полотно, коробка, наличник, контур уплотнения, навесы, замок, стекло и ручки.

- Как должна выглядеть правильная дверь?

- Прежде всего, дверь должна нравиться, ведь ею пользуешься каждый день. Очень важны интересный дизайн и высокое качество исполнения. А вот секретом долгой службы двери является использование современных технологий, грамотная установка, уход и бережное отношение.

- А как насчет цвета? Только натуральный цвет сосны и бука?

- Нет, конечно. Мы предлагаем около 40 вариантов колорирования. Наш заказчик может выбрать любой цвет или оттенок (от выбеленной скандинавской сосны до темного венге). Можно даже искусственно состарить древесину в стиле этно или кантри. Главное - гармонично вписать ее в интерьер.

Мнение дизайнера Татьяны УСТЕНОК:

Отойдите от геометрии

Я советую выбирать двери, как только начинается ремонт, а в некоторых случаях и задолго до покупки жилья. В первую очередь, необходимо определиться, будете вы покупать дверь в специализированном магазине или все вы обратитесь к дизайнеру, который поможет уйти от стандартных шаблонов.

На сегодняшний день в дверной моде не принято придерживаться четкой геометрии в размерах. В пределах одной квартиры могут быть двери разной высоты и ширины. Или использоваться одна порода дерева, например сосна, но в абсолютно разной цветовой гамме. Также вполне гармонично можно смешивать разные стили, например классику и модерн, этно и кантри.

В общем, все зависит от консервативности или, наоборот, креативности человека, делающего ремонт. Я же довольно часто рекомендую своим заказчикам делать двери из "массива" на заказ, так как здесь самое большое поле для самовыражения. А что касается ценовой политики, то при выборе эксклюзивных дверей человек должен быть готов к определенным затратам.

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