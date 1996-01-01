Компьютерные рокировки

Что происходит сегодня на региональном компьютерном рынке? Почему одни торговые марки живут и процветают, а другие давно оказались вне игры? Как видно, ситуация с заполнением рынка хозяйствующими субъектами развивается не очень стабильно. Просматривается некая закономерность в том, что мелкие компании, трудящиеся на ниве всеобщей компьютеризации, как правило, живут относительно недолго.

Кто пришел, а кто остался

Из серьезных игроков рынка после недавнего банкротства компании "Компьюлинк" сегодня можно выделить следующие компании: "Офисная техника", "Контакт +" и недавно пришедшая в Хабаровск приморская компания DNS. Сегодня они составляют тройку лидеров.

По мнению технических специалистов, первое место по организации производства занимает компания "Офисная техника". Кроме этого, она довольно успешно вводит в эксплуатацию новые торговые мощности. В сочетании с собственной сборкой это позволяет компании осваивать самые широкие рынки сбыта. Например, специалисты "Офисной техники" собирают компьютеры, которые в дальнейшем продаются в магазинах других компаний.

"Контакт +" проводит экспансию неторопливо и основательно. На счету предприятия - уже несколько приобретенных компаний, имеющих раскрученное имя. Например, не так давно компания приросла довольно известной компьютерной фирмой "Сталкер". Но с приходом приморской компании DNS старожилам хабаровского рынка пришлось слегка потесниться.

По меркам Владивостока компания DNS является крупнейшей. Прошлой осенью руководство обратило внимание и на Хабаровск. Рынок показался перспективным. Открытый в ДК профсоюзов компьютерный центр буквально в первые же месяцы работы стал приносить доход.

По некоторым данным, буквально через месяц-другой приморцы планируют открытие еще одного магазина. Так как весна - время относительного затишья, то, возможно, они прибегнут к ценовому демпингу. Характерно, что при открытии первого центра они обошлись практически без снижения обычных расценок.

Впрочем, не демпинговала и приморская компания "В-Лазер", открывшая к конце прошлого года свой второй хабаровский магазин. Относительно новая компания "Стайл" больше всего примечательна своими повышенными гарантийными обязательствами. По словам менеджеров, гарантия на компьютер предоставляется на срок до 5 лет. Иные компании гарантию на системный блок, например, дают не более чем на два года, а чаще всего на год: с нынешними темпами прогресса, если вы в течение первого же года эксплуатации не вскрыли и не модернизировали свой компьютер, вы просто "отсталый человек".

Маркетологи "Стайла", впрочем, придумали хороший ход: хочешь модернизации без потери гарантии? Иди опять к нам, модернизируем при сохранении гарантии. Интересный способ привязать к себе клиента.

Деньги - утром, компьютеры - вечером

Что касается цен, то спросом пользуются как бюджетные недорогие модели, так и компьютеры очень "навороченной" комплектации. Среднестатистическая покупка, по словам продавцов-консультантов, тянет примерно на 20-22 тыс. руб. Это стоимость только системного блока. Хороший монитор можно купить за 10 тыс. руб. и выше.

Самыми желанными для компаний, разумеется, являются корпоративные клиенты, но их не так много. Точнее, потенциальных корпорантов хоть пруд пруди, но вот готовых потратить деньги на компьютеризацию или модернизацию - мало. А для фирм-продавцов и такое рядовое явление, как, например, десяток компьютеров для офиса - это достаточно большой заказ. В настоящее время, например, компания "Евросеть" проводит тендер на поставку крупной партии компьютерного оборудования для немалого числа своих офисов.

Что касается компаний более низкого полета, то они в основном, свой кусок пирога откусывают от клиентуры крупных компаний. Многие привлекают клиента, например, приобретением компьютера в кредит или с отсрочкой платежа на выгодных условиях.

В чем-то это напоминает ситуацию, имевшую место в начале развития компьютерного бизнеса. Тогда в Хабаровске поставкой компьютеров "под заказ" не занимался только ленивый. Существовало немало компаний, работающих вообще без собственной материально-технической базы. Для ведения такого рода бизнеса требовалось только помещение, телефон и некий антураж.

Суть этого механизма заключалась в том, что такие фирмочки выступали в форме посредников. Они принимали от заказчика деньги за поставку "под заказ". Заказ оформлялся в крупной компании, добавлялся свой процент - и готово. Собранный компьютер вручался в руки счастливому клиенту.

Зачастую бывает так, что, взяв в рассрочку компьютер, покупатели узнают, что платить за него придется на порядок дороже, чем было указано в ценнике. Причем деньги нужно отдавать уже банку, а не компании-продавцу. Осознают этот факт уже позже, дома, внимательно изучив договор. Сумма покупки при этом может вырасти и в два раза.

В принципе, схема такого бизнеса проста. Покупатель заключает договор не с посредником - магазином, а с банком. Через какое то время банк перечисляет продавцу полную стоимость покупки. И ожидает теперь, что покупатель начнет расплачиваться.

Но бывает, что выгодные условия покупки предоставляются, допустим, при покупке "под заказ". Заказ может вовремя и не прийти, компьютер может оказаться не той конфигурации или просто сломаться. В конце концов магазин может обанкротиться. А покупатель уже должен солидную сумму банку.

Например, работала сбытовая фирма Л. и вдруг закрылась. В накладе остались покупатели: деньги с них взяли, товар не поставили. Поэтому процесс купли-продажи лучше максимально упростить. А главное - реализовать его в максимально короткие сроки.