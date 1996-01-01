Новые "скверные" планы

Новый сквер, имя которому дадут жители Березовки, появится скоро в квартале Мира этого поселка на окраине Хабаровска.

Во время городского двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке здесь решено высадить хвойные деревья и декоративные кустарники, украсив ими улицы вдоль частных подворий.

К этой затее в администрации Северного округа и поселке отнеслись очень серьезно - проект новых посадок разрабатывали вместе с ландшафтными дизайнерами, чтобы зеленые насаждения не только улучшали экологию, но и радовали глаз горожан.

К концу мая - дню рождения Хабаровска - в Северном округе появятся новые аллеи и небольшие скверики на улицах Руднева, Адмиралтейской, Даниловского, Тихоокеанской и Брестской. Предпочтение решено отдать лиственным породам деревьев - березам и кленам.

Через полтора месяца обновленной предстанет улица Волочаевская, тротуары которой выложат брусчаткой.