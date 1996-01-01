"СУМОТОРИ": новые стандарты качества

Первый на Дальнем Востоке России сервисный центр международного класса по обслуживанию и ремонту коммерческого автотранспорта и спецтехники азиатского производства открылся в пригороде приморского Артема.

В числе 500 приглашенных на презентацию - 30 иностранцев из Японии и Южной Кореи - в основном это топ-менеджеры и менеджеры компаний-производителей техники. В их числе: г-н Хироо ШИМАДА - президент компании "Кобелко Констракшен Машинери", Мицуо КОНУМА - президент компании "Актио", Наохиро САТО - генеральный менеджер компании "TCM". Кроме того, открытие нового техцентра "Сумотори" не осталось незамеченным и со стороны краевых и местных властей: торжественные речи произнесли вице-губернатор Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, и вице-мэр города Артема Владимир САВЧЕНКО (еще бы: "Сумотори" - хороший доход для местного бюджета).

Досье Компания "Хино-Владивосток" работает на рынке автомобильной и строительной техники с 1998 г., являясь официальным дилером таких всемирно известных брендов, как ТСМ, KOBELCO, HANWOO, K2 POWER (Южная Корея). Весной нынешнего года компания стала официальным дилером промышленного гиганта Южной Кореи - HYUNDAI - по продаже грузовиков. "Хино-Владивосток" сегодня - это салон легковой и коммерческой техники площадью 15 тыс. квадратных метров в самом центре Владивостока и численностью персонала в 110 человек, 5 тыс. клиентов по всей России, более 500 единиц различной техники, готовой к продаже со склада во Владивостоке.

Действительно, открытие "Сумотори" ждали давно: в основном, местные предприятия обходились собственными силами, но этого было явно недостаточно. Советская авторемонтная инфраструктура для тяжелой и специальной техники практически умерла, к тому же она была "заточена" под "ЗиЛ", "КамАЗ" и прочую отечественную технику.

По словам генерального директора компании "Хино-Владивосток" Виталия ВЕРКЕЕНКО, строительство и ввод в строй нового современного сервисного комплекса - это логическое развитие идеи предоставления полного цикла услуг, когда клиенту предлагается не только новая техника и запчасти, но и услуги по гарантийному и постгарантийному ремонту, сервисное обслуживание.

Кстати, ближайшее предприятие аналогичного профиля (ремонт и техобслуживание импортной спецтехники) находится в центральной Сибири (Новосибирск - Красноярск).

Полный спектр

Сегодня же почти весь приморский парк пассажирских автобусов - корейского производства, строительные компании края используют, в основном, японскую грузовую и спецтехнику. Обслуживать такую технику на устаревшем оборудовании, тем более не предназначенном для ремонта современных авто, - себе дороже. С появлением современной сервисной и ремонтной базы обслуживать "японцев" и "корейцев" станет намного проще и быстрее, ведь главный принцип работы тяжелых машин - ни минуты простоя.

По словам директора техцентра "Сумотори" Александра ПОПКОВА, на его предприятии можно обслужить авто в комплексе: начиная с мойки и диагностики, заканчивая капитальным ремонтом двигателя и т.д. Нет такой проблемы, которая бы не решалась в "Сумотори".

Вот основные плюсы "Сумотори": квалифицированные мастера, обученные в Японии и Южной Корее, развитая инфраструктура (на территории в 2,5 га есть все) для ремонта и сервисного обслуживания, качественные оригинальные запчасти со склада во Владивостоке.

Гарантия

Но все же основное назначение центра "Сумотори" - гарантийный и постгарантийный ремонт импортной тяжелой и специальной техники, техническое обслуживание (замена масла и т. п.). Ведь сегодня это одно из главнейших требований для развития продаж новой техники азиатского производства, так необходимой строительным и транспортным компаниям.

Отличное сочетание цены и качества, вот что такое новая спецтехника из Японии и Южной Кореи. К примеру, сейчас "Хино-Владивосток", на базе техцентра "Сумотори" будет продавать и обслуживать новые автобусы HYUNDAI, экскаваторы и спецтехнику KOBELCO.

Кстати, если с KOBELCO отношения оформлены уже давно, то с HYUNDAI - только этой весной: согласно статистике продаж по России за 2005 г., HYUNDAI - абсолютный лидер. Этот бренд по числу продаваемых авто заметно опережает других европейских и азиатских производителей. Правда, с точки зрения ареала распространения - явный перевес в сторону европейской части России.

С открытием "Сумотори" такой дисбаланс устраняют. Это делают дистрибьютор - "HYUNDAI КомТранс Рус" и официальный дилер - "HYUNDAI КомТранс ДВ" - одна из дочерних компаний "Хино-Владивосток".

Работы хватит

Новое предприятие обеспечит около 400 рабочих мест. Для уже имеющихся и будущих работников предприятия разработаны выгодные зарплатные схемы, им предоставляется полный соцпакет.

На сегодняшний день центр фактически работает - проведена обкатка технологических и организационных процессов. Уже есть достаточно крупный пакет заказов. Точно известно: "Сумотори" будет загружен работой на 100% - спрос на такие услуги существует давно.

Остается добавить: "Сумотори" ждали. Он пришел. В итоге Приморье остается лидером по продаже и обслуживанию импортной легковой и тяжелой автотехники. И в этом немалая заслуга компании "Хино-Владивосток".