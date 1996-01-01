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"РГС Недвижимость" озвучила планы
ООО "РГС Недвижимость" (дочерняя компания АО "Росгосстрах", создана в 2003 г. для управления инфраструктурными активами в интересах группы компаний "Росгосстрах") планирует до 2008 г. инвестировать порядка $1 млрд в строительство ряда крупных торгово-офисных и жилых комплексов в 25 городах России, сообщил генеральный директор компании Александр ПОПОВ.
По его словам, реализация инвестиционной программы уже началась в 14 российских городах, в том числе в 12 городах с населением 1 млн и более жителей, а также в Сочи и Калининграде.
Одним из компонентов инвестиционной программы является строительство многофункциональных центров Clover house. "Год назад был разработан единый стандартный продукт Clover house, который включает в себя гостиницу уровня 3 или 4 звезды, бизнес-центр класса "В+", ритейловый центр площадью от 15 до 20 тыс. кв. м", - пояснил глава компании. По его словам, подобные комплексы будут строиться во всех городах, где реализуется инвестиционная программа.
А.Попов подчеркнул, что компания не осуществляет функций управления гостиничными комплексами - "для этого привлекаются ведущие бренды мира". В частности, ведутся переговоры с двумя компаниями - французской Accor и скандинавской Radisson SAS. "В настоящее время мы согласовываем условия договора", - сказал А.Попов.
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