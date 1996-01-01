Рынок недвижимости летом может ожидать стагнация

Рынок недвижимости этим летом может ожидать стагнация, заявила президент Российской гильдии риелторов (РГР) Елена ДРАНЧЕНКО на пресс-конференции в Москве.

"Сегодня ни один уважающий себя эксперт не даст долгосрочного прогноза в отношении роста цен на рынке недвижимости. Мы ожидаем продолжения роста цен в апреле, а также есть все основания полагать, что он продолжится и в мае, однако некоторые эксперты говорят о том, что летом рынок ожидает стагнация", - сказала президент РГР.

По ее словам, одна из причин стагнации - снижение предложения на рынке первичной недвижимости. "Сегодня нет предложений на первичном рынке, поэтому все ринулись на вторичный. Спрос, как известно, рождает предложение и цены", - отметила Е.Дранченко. По ее данным, за последнее время на 30% сократилось предложение по новостройкам в Москве и на 50% - в Сибири.

Е.Дранченко отвергла обвинения в сговоре инвесторов и строителей в ценообразовании. "Чиновники пытаются обвинить в росте цен строителей и риелторов, обвиняя в сговоре. О каком сговоре может идти речь, когда зачастую на одном объекте два инвестора не могут договориться между собой о цене", - подчеркнула Е.Дранченко.