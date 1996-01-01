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Рынок жилья спасут доходные дома

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чрезвычайно высокая стоимость аренды жилья, установившаяся в Москве и других крупных городах России, бьет не только по карману съемщиков, но и по экономике страны: невозможность снять квартиру ограничивает приток новых работников, которые могли бы внести свой вклад в экономику города.

Согласно исследованию, проведенному экспертами Всемирного банка, причиной этого стала проведенная приватизация жилья. Причем аналогичную российской ситуацию можно наблюдать не только в крупных городах нашей родины, но и в других бывших республиках Советского Союза и странах соцлагеря. В частности, эксперты банка исследовали ситуацию в девяти странах - России, Венгрии, Сербии, Румынии, Армении, Литве, Польше, Чехии и Словакии.

Дело в том, что в развитых странах доля жилья, находящегося в личной собственности, приблизительно равна доле арендуемого жилья. Обычно молодые люди снимают квартиры в многоквартирных домах, а более старшие и более обеспеченные граждане живут в собственных домах. Так, в США арендуется до 30% жилья, во Франции около 45%, а в Германии больше половины - 55%. В то же время в бывших соцстранах доля арендуемого жилья намного меньше доли жилья, находящегося в собственности. В России и Польше доля многоквартирных домов составляет приблизительно 70% из общего количества жилья, при этом доля арендуемого жилья - всего 35%.

Такой невысокий процент арендуемого жилья возник в результате бесплатной приватизации, когда квартиры оказались в собственности жильцов, а государственные субсидии на квартплату никак не стимулируют людей с невысокими доходами менять жилплощадь, стимулируя рынок жилья. Это приводит к дефициту на рынке аренды, и, таким образом, к высоким ценам на съемное жилье.

Специалисты Мирового банка считают, что государство может исправить эту ситуацию, не субсидируя квартплату, а финансируя программы социального жилья, то есть посредством создания доходных домов, в которых можно было бы за доступную плату арендовать квартиру. В дореволюционной России такая практика была широко распространенной, и жилье в доходном доме могли себе позволить даже студенты.

Именно таким путем пошла посткоммунистическая Польша, которая стала поддерживать создание частно-государственных некоммерческих доходных домов и жилищных кооперативов.

Между тем российское правительство тоже говорит о необходимости снижения цен на рынке жилья. Для этого оно предлагает несколько иной вариант, а именно ужесточение правил покупки второй квартиры путем повышения налога или увеличения квартплаты. Российские эксперты рынка недвижимости предостерегают, что подобные меры могут, наоборот, привести к еще большему повышению цен на квартиры.

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