Автоимпорт на Дальнем Востоке продолжает расти

На территории Владивостокского торгового порта начато строительство еще одной многоэтажной стоянки для автомобилей. Эта стоянка, как и та, что расположена у морского вокзала, будет служить складом временного хранения для прибывающих из Японии автомобилей. Столь показательная демонстрация уверенности дальневосточного автобизнеса в завтрашнем дне создает оптимистичный настрой по поводу перспектив правого руля в регионе.

Еще больший оптимизм вселяет знакомство с цифрами автоимпорта. В 2005 г. продолжался устойчивый рост ввоза на Дальний Восток автомобилей из соседних стран, поколебать который пока не в состоянии никакие мини-каталоги и запретительные пошлины, введенные правительством. Если в 2000 г. через таможни Дальневосточного региона прошло 102 332 единицы транспортных средств, то в 2005 г. эта цифра составила уже 296 604 автомобиля.

Возможно, кто-то возразит, что трехкратный рост автоимпорта - вовсе не повод для оваций. Что необходима поддержка отечественного производителя. Что надо развивать российский автопром.

- Мы уже десятилетиями слышим заклинания по поводу поддержки "АВТОВАЗа", - говорит Юрий ОНИЩЕНКО, продавец подержанных иномарок с Уссурийского авторынка, - только ничего от этих слов не меняется. Нынешние российские "Жигули" по качеству сборки далеки не только от импортных машин, но даже от своих советских прародителей.

Это признают, кстати, в самом Тольятти. И от запретов и так называемой поддержки качество нисколько не улучшилось. Поэтому вся надежда только на импорт.

С мнением продавца соглашается и покупатель. Алексей ТРОФИМОВ из Новосибирска считает, что в импорте иномарок нет ничего зазорного.

- Мы же ввозим в страну бананы, верно? - горячится Алексей. - Потому что они у нас не растут. И не пытаемся выращивать свои в Подмосковье. Конечно, можно попробовать. Издать, например, соответствующий указ, поднять импортные пошлины... Предоставить льготы сибирским банановодам. Но добьемся ли результата? Может, все-таки выгоднее просто покупать хороший товар у того, кто может его делать качественно?

Столь редкое единодушие участников рынка подтверждается и статистикой: в списке ведущих импортеров автомобильного секонд-хэнда из Японии Россия поднялась с седьмого на третье место, пропустив вперед себя только традиционных лидеров: Новую Зеландию и Саудовскую Аравию. Однако если учесть, что в Новой Зеландии пошлина на ввоз любого автомобиля колеблется в пределах двухсот долларов, то нельзя не признать, что от захвата ведущих позиций нас удерживает только отчаянная борьба Москвы за отечественный автопром.

Между тем обещанных три года назад, накануне введения драконовских пошлин бывшим министром промышленности, науки и технологий Ильей КЛЕБАНОВЫМ сборочные заводы по производству автомобилей на Дальнем Востоке так и не появились. Дальше ждать, видимо, бесполезно. Хотя идею о создании в регионе автозавода не далее как в ноябре 2005 г. снова озвучивал бывший глава ГИБДД РФ Владимир ФЕДОРОВ.

Однако похоже, что реалисты в правительстве пока все же предпочитают призрачному журавлю дальневосточного автопрома реальную синицу таможенных пошлин. Только за первый квартал 2006 г. одна Владивостокская таможня, основным источником дохода которой являются японские автомобили, собрала таможенных платежей на сумму 5 млрд 424 млн руб. Сможет ли обеспечить государственному бюджету подобную доходность предполагаемый автозавод? Скорее всего, вряд ли.

Поэтому дилеры "Зеленого угла" с оптимизмом смотрят в будущее, а владельцы складов временного хранения во Владивостокском порту расширяют площадки и закладывают фундаменты многоэтажных стоянок.

- Единственное, что может поколебать позиции "праворулек" в Приморье, это вторжение с Запада, - говорит Юрий ТАРАСОВ, частный предприниматель, поставляющий японские автомобили на рынки Владивостока. - Но не из России, а из Китая. Китайцы научились довольно хорошо копировать европейские и японские автомобили, и если они хлынут на наш рынок, то "праворулькам" несдобровать. Цена китайских машин вполне конкурентная. Качество? Если будет обеспечен фирменный сервис, гарантийная поддержка, то, уверен, многим это понравится.

В прошлом году в регион был завезен 681 китайский автомобиль. Это немного. Но, учитывая, что еще шесть лет назад счет шел на единицы, можно сказать, что это тенденция. В основном везут грузовики, автобусы и спецтехнику, но уже появилась первая сотня легковых автомобилей. Скорее всего, в дальнейшем эта цифра будет только увеличиваться.

Если же говорить о перспективах китайского автопрома в регионе, то здесь все находится в руках самих китайцев. Захотят продавать свои машины в Приморье - поработают над созданием дилерских сетей. Захотят производить - построят завод. Впрочем, малочисленность населения российской части Дальнего Востока делает этот рынок малопривлекательным для масштабных промышленных инвестиций, поэтому вряд ли здесь в ближайшее время появится серьезное производство. А демографическая проблема региона - это уже тема другого разговора.