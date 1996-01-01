Земля на вес золота

Земля во Владивостоке стоит немалых денег. Причем в стоимости квартир именно цена земли составляет самую большую долю. К такому выводу пришли оценщики НП "Прайм Актив Групп", которые провели экспресс-анализ рынка земли по основной застроенной части Владивостока.

Как отметил президент НП "Прайм Актив Групп" Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ, проведенный анализ принес весьма откровенные результаты. Выделенный при этом "ценовой ряд" на участки городской территории может шокировать простого человека, но он отражает объективную реальность складывающегося рынка городской земли.

До последнего времени в России о рынке городской земли, точнее, о его отсутствии, говорилось в основном в узком понимании, то есть о его небольшом сегменте, который показывает сделки по еще не застроенным участкам. Но это только часть "айсберга" - заметная и незначительная. Что же касается "подводной части", то о ней трудно судить. Однако методы оценки позволяют увидеть картину в целом.

Как отмечают оценщики, для Владивостока, как и для подавляющего большинства других российских городов, характерно отсутствие рынка массовых продаж незастроенных участков. Крайне узок и вторичный рынок участков, предлагаемых для строительства недвижимости на продажу.

Тем не менее рыночная стоимость городского земельного участка реально существует и учитывается в стоимости продаж различных объектов недвижимости. Простой пример: при покупке квартиры покупается и земля, точнее, определенные права на законное нахождение квартиры в данном месте. Так, очевидно, что две одинаковые квартиры в одинаковых зданиях, например 83-й панельной серии, расположенные в разных зонах города, стоят и продаются по-разному. По одной цене на Чуркине, по другой - в районе 3-й Рабочей или Второй Речки.

Почему же цены на эти квартиры разные, ведь затраты на их строительство одинаковы? А все дело как раз в том, что одновременно с квартирой фактически продается и долевое право на землю, занятую зданием, в котором эта квартира расположена. Поэтому надо понимать, что земля у нас продается, и весьма активно.

Таким образом, разница в стоимости квадратных метров однотипного жилья в разных частях города определяется разницей в стоимости земельных участков, на которых эти здания расположены. Поэтому в ситуации отсутствия большого количества продаж свободных земельных участков для определения рыночной стоимости земли оценщики использовали информацию о ценах сделок с объектами недвижимости, включающими в себя земельный участок. При этом рыночная стоимость участков земли ими определялась как разница между ценой продажи объектов недвижимости и стоимостью строительства проданных зданий с учетом типичных требований инвестора к прибыльности строительных проектов.

Имея информацию о сделках с различными объектами недвижимости во Владивостоке и стоимости в городе нового строительства, оценщики проанализировали зависимость стоимости земельных участков от их местоположения в районах города. При этом они подчеркивают, что анализ выполнен при определенных обобщениях и позволяет, в первую очередь, выявить реальный уровень рыночной стоимости земли и зонирование этой стоимости. Для того же чтобы определить рыночную стоимость конкретных земельных участков, необходимо выполнить их настоящую и достаточно сложную оценку. Тем не менее полученный "усредненный расчет" для трех типов недвижимости - офисных зданий, жилья и объектов промышленного назначения - очень интересен. Важно подчеркнуть, что он показывает не то, по какой цене продаются сегодня свободные земельные участки (таких продаж, как мы уже говорили, нет), а то, по какой справедливой цене они могли бы продаваться.

Что еще важно, приведенные данные имеют в виду не только землю непосредственно под зданием, а учитывают, что земельный участок должен иметь свободную часть, достаточную для нормальной эксплуатации здания, а эта часть разная по своей величине для разных типов зданий, взятых для анализа.

Полученные НП "Прайм Актив Групп" цифры стоимости земельных участков для различных зон Владивостока показывают, что ценность "квадратного метра" у нас достаточно велика, особенно в центральной части города. Исходя из тех цен, по которым здесь сейчас (по данным на февраль-март) продаются объекты недвижимости, стоимость земли в историческом центре фактически составляет от $3 000 до $4 000 за 1 кв. м.

Практически во всех экономических зонах основной части Владивостока строительство жилья экономически оправдано, а часто и предпочтительнее всего. Однако в отдаленных районах города рыночная стоимость земли может быть ниже стоимости "центральной" земли в 8 раз. При том что разница в цене жилья между центром и этими районами составляет примерно 1,8 раза.

Тем не менее если еще несколько лет тому назад подобный анализ показывал, что строить жилье в периферийных районах вообще убыточно, то теперь затраты на строительство нового жилья меньше его рыночной стоимости. То есть, строить жилые дома здесь стало выгодно.

Что же касается строительства офисных зданий, то, как ни парадоксально, оно менее выгодно, но не везде. Наиболее эффективным для инвестирования средств в строительство таких объектов, судя по полученным данным, является исторический центр Владивостока, где земля под такую застройку самая дорогая - около $4 500 за 1 кв. м.

Кроме того, еще в двух районах города такое строительство выгоднее, чем строительство жилья, - это районы Горпарка, Партизанский проспекта - ул. Авроровской и Второй Речки - фабрики "Заря.

Для большинства других районов города выгодность строительства офисных зданий не столь очевидна, а для таких периферийных районов города, как мыс Чуркина и Тихая, оно вообще не является экономически оправданным.

Формальный расчет стоимости земли при таком ее использовании дает отрицательный результат, который на самом деле означает, что земля при этом использовании имеет "нулевую стоимость", а затраты на строительство здания превысят стоимость его продажи.

Интересно, что строительство промышленных объектов во Владивостоке, судя по анализу, показывает свою полную экономическую несостоятельность. Оно еще оправдано в ряде промзон города, но совершенно неэффективно для таких периферийных районов, как районы Окатовой, Фадеевской овощебазы и Улисса.

Известно, что в настоящее время новое строительство крупных промышленных объектов во Владивостоке практически не ведется (редкое исключение в последние годы - завод "Ратимир" в районе Весенней). Под производственные цели мелкого и среднего бизнеса обычно покупают или арендуют уже существующие производственные площади на территориях заводских и производственных комплексов, а также незавершенные объекты. Зачастую имеющиеся у города производственные площади предлагают по низким ценам, которые не соответствуют произведенным строительным затратам. Естественно, что при этом затраты покупателя на покупку объекта и его переоборудование становятся заметно ниже затрат, необходимых для строительства объекта в полном объеме "с нуля", что делает покупку оправданной.

Однако этот факт никоим образом не меняет сделанного вывода о неэффективности в нынешних экономических условиях нового промышленного строительства в городе.

Совсем иную картину мы получили бы при анализе земли, занятой социальными объектами - школами, детскими садами. Понятно, что размещать их, да еще довольно просторно, как в прежние годы, на территории Владивостока с точки зрения формальной экономики невыгодно и земля под ними уходит в "ноль". Но ведь эти объекты городу все равно нужны. И в некоторых случаях их, даже в ущерб экономике, надо строить. Как и системы городской инфраструктуры, которые при кажущейся экономической несостоятельности просто необходимы для нормальной жизни Владивостока.

Получение земельных участков под новую застройку в российских условиях до последнего времени осуществляется по "нерыночному" механизму: застройщики получают земельные участки под реализацию инвестиционных строительных проектов путем отвода земли под строительство, а не приобретая землю в собственность по рыночной цене. При этом нередко отсутствуют конкурсы проектов и застройщиков конкретных территорий. Очевидно, что при этом затраты застройщиков на получение земли значительно ниже, чем при ее приобретении по рыночной стоимости, и инвесторы от реализации своих проектов извлекают дополнительные доходы.

Как считают оценщики НП "Прайм Актив Групп", очевидно, что системное и регулярное проведение анализа реального состояния рынка городской земли и его использование в качестве инструмента осуществления градостроительной политики может быть полезным при формировании администрацией города этой самой политики. Учет аналитических данных позволит использовать цены продажи муниципальных земельных участков как градостроительный инструмент и застраивать город в соответствии с наилучшим использованием той или иной территории. По их мнению, приведенные данные о стоимости земельных участков в разных районах Владивостока показывают уровень потерь городского бюджета из-за отсутствия продаж муниципальных земель.

С другой стороны, городской администрации не стоит сосредотачивать основные усилия только на центре города - он и так уже дорог. Инвестиции могут оказаться намного эффективнее, если их вкладывать в мероприятия, которые резко поднимут стоимость земли и ее инвестиционную привлекательность в других экономических зонах города.

Очень вероятно, что выше отдача может быть получена там, где цена земли сегодня наименьшая. Именно там есть резон сегодня создавать эффективную транспортную инфраструктуру как за счет средств города, различных фондов развития и частных лиц, так и привлекая иностранных инвесторов, что позволит в ближайшем будущем осуществить инвестиционное развитие данных территорий.

По мнению специалистов, городские (не частные) земли в России можно продавать вот уже пять лет. Однако в Москве городские власти решились на это лишь в начале 2006 г.

И, конечно, интересно сравнить цену владивостокского "квадрата" с "московским". Известно, что в центре столицы цена 1 кв. м. земли при муниципальных продажах принята от 60 тыс. руб., то есть от $2 160. В таком случае рыночная стоимость земли в центре Владивостока прекрасно вписываются в цены центра Москвы, а по ценам земли, находящейся под жильем, не уступают этому уровню даже два серединных района Владивостока - это 3 Рабочая - Народный пр-кт - Военное шоссе - ул. Котельникова и пр-кт 100-летия - Молодежная - Постышева. Пожалуй, этот анализ земельного рынка немного объясняет и то, почему московский капитал сегодня серьезно прощупывает возможности широкомасштабного инвестирования проектов развития Владивостока. И, может быть, успеет здесь хорошо внедриться, если его не обойдут другие.