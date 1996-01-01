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Дай миллион - получишь стройплощадку!
Более года шла активная работа по рассмотрению проектов реконструкции, а на минувшей неделе администрация Владивостока рассматривала перспективы торговых площадей Ленинского и Фрунзенского районов. По итогам совещания стало ясно, что преимущество получили те торговые предприятия, кто пообещал городским чиновникам вложить в строительство и обустройство торговых зон и рынков не один миллион долларов.
Луговая опять реконструируется
Крупнейшая в городе торговая зона будет построена в районе площади Луговой. В дополнение к тем объектам, что уже возведены и работают, планируется достроить еще ряд зданий. Инвестором выступает целый ряд компаний. В частности, ООО "Далкс" и ООО "Владос" обязуются построить еще один пешеходно-торговый комплекс. По замыслу проектировщиков вся торговая зона, расположенная сейчас перед зданием кинотеатра "Владивосток", уйдет под крышу. Первая очередь пешеходно-торгового комплекса будет введена в эксплуатацию уже в нынешнем году, в дальнейшем начнется реконструкция остальной части площади. По согласованию с ОАО "Электротранспорт" на Луговой планируется убрать трамвайное разворотное кольцо, восстановив прежний путь трамвайного маршрута №5. На этом месте будут проведены благоустроительные работы. Возможно, в этом районе будут построены два административных здания. Место там есть, однако для этого придется снести два двухэтажных дома и часть гаражей. В связи с тем, что площадь Луговая станет одним большим торговым местом, а торговая зона в районе улицы Невельского будет ликвидирована. На ее месте предлагается сделать автостоянку.
КТОФ против базара
А вот Спортивная и Фадеева "подвисли". С одной стороны, это одна из самых крупных торговых зон в городе. Одних контейнеров здесь более 4 тыс., а это почти 7 тыс. рабочих мест. Цены на товары и продукты невысокие. В выходные дни сюда едут отовариваться горожане со всех районов города. Однако качество продуктов и качество услуг оставляют желать лучшего. Узкие проходы, необорудованные прилавки, давка и теснота - вот привычные атрибуты этой торговой зоны. А отсутствие нормальной парковки приводит к постоянным пробкам на прилегающих к "базару" дорогах. Ситуацию усугубляет то, что территория торговой зоны расположена на военном стадионе, который никто не будет ликвидировать, это дал понять мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ.
Правда, спортивное сооружение находится в сильно запущенном состоянии, и никаких мероприятий на нем не проводится. Администрация города обращалась к военным с просьбой передать его городу, но флот никак не отреагировал на это обращение. Часть земли в той зоне также принадлежит военным, поэтому никаких торговых комплексов арендаторы в лице ООО "Буше" не планируют. А предлагаемый предпринимателями проект временных конструкций не совсем устраивает администрацию города. Видимо, по этой торговой зоне будут еще долго искать решения.
"Самоцветы" укрепляются
Изменится внешний облик и площади Баляева. Вместо торговых объектов контейнерного типа тут планируется возвести современный комплекс, состоящий из продуктовой, промышленно-хозяйственной торговли и общепита.
Инвестором готово стать ООО "Самоцветы". Компания имеет достаточно средств, чтобы быстро и качественно построить торговые здания. Хотя инициативы горадминистрации для нее выливаются в незапланированные убытки. Всего год назад ООО "Самоцветы" построило ряды пластиковых киосков и павильонов. Они пришли на смену контейнерам, а теперь их придется сносить и строить здания. Правда, в этом есть плюс - здания сносить уже никакой чиновник не потребует.
Комарова пойдет в высоту
Еще один крупный игрок в этом бизнесе - ОАО "Сельхозрынок" - получил добро на масштабное строительство в районе ул. Комарова. В шестиэтажном разноуровневом комплексе разместятся торговые залы и парковка на 200 автомобилей. Причем, на взгляд "ЗР", компания способна построить здание в максимально короткие сроки.
Строительство торгового центра на Первой Речке, на месте бывшего рынка, прямое тому подтверждение. Также поддержку и одобрение получил проект реконструкции Торгового дома "Славянский".
Однако будущее ряда торговых зон, где в настоящее время ведется контейнерная торговля, пока остается под вопросом. Глава города дал понять, что Владивосток перенасыщен предприятиями торговли. "Почти 10 лет велась контейнерная торговля. За этот срок расторопные бизнесмены успели аккумулировать финансы, и теперь пришла пора вложить их в капитальное строительство. Администрация со своей стороны готова значительно увеличить сроки по договорам аренды земельных участков. Поэтому мы делаем ставку на укрупнение и приведение в цивилизованный вид имеющихся объектов торговли. Там же, где в их наличии нет большой необходимости, территории будут перепрофилированы под жилую застройку или рекреационные зоны", - заявил мэр.
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