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Деньги - утром, квартира - вечером
Те, кто собирается заключить сделку купли-продажи недвижимости, рано или поздно подходят к самому ответственному этапу и задаются вопросом: как организовать передачу денег так, чтобы подстраховаться на случай недобросовестных действий другой стороны. Если пренебречь элементарными правилами безопасности, то это будет чем-то сродни игры в рулетку: поставив на кон все, можно в одночасье избавиться от обременительного груза собственной наличности. Тем не менее существуют способы, позволяющие до минимума снизить риск оказаться обманутым.
Без права на ошибку
Как сообщил генеральный директор компании "Хабаровск Риэлти" Александр АНШАКОВ, существуют два этапа проведения сделки с недвижимостью. Первый этап - регистрация сделки в Главном управлении Федеральной регистрационной службы (ГУ ФРС) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО). Второй - переход права собственности.
По договоренности между покупателем и продавцом недвижимости решение вопроса о передаче денег за квартиру можно осуществить либо на начальном этапе совершения сделки, или на ее финальном аккорде. Первый вариант малопривлекателен для покупателя. Второй, напротив, подвергает опасности продавца квартиры. Таким образом, нельзя исключать, что для разрешения конфликта сторонам придется обращаться к помощи судебных органов. А это, согласитесь, не самый лучший, да и не самый быстрый способ отстоять свои права.
Как рассказали хабаровские риэлторы, ранее в краевом центре практиковалась передача денежных средств через банковскую ячейку. В банке можно было выбрать три основных процедуры безопасных расчетов: ответственное сейфовое хранение, индивидуальное сейфовое хранение и аренда зала для расчетов.
Например, деньги помещались в ячейку депозитария банка, ключи от которой передавались продавцу после получения покупателем свидетельства о переходе права собственности. В последнее время эта услуга по ряду причин не стала пользоваться популярностью.
Как передать деньги за квартиру
Как правило, место и порядок передачи денег за квартиру определяются по договоренности между покупателем и продавцом недвижимости.
При выборе варианта расчета наличными деньгами лучше соблюсти некоторые меры предосторожности. Необходимо найти безопасное для обоих участников сделки место передачи денег, например, агентство недвижимости, которое помогало вести сделку. Как правило, клиентам не отказывают в такой просьбе. Позаботьтесь о том, чтобы подлинность денег при желании можно было тут же проверить.
Лучше всего передавать деньги при свидетелях. И получить от продавца недвижимости расписку о том, что он принял у вас деньги за квартиру. В расписке следует указать полностью Ф. И. О. покупателя и продавца, их паспортные данные, прописку и полную сумму переданных денег в рублях. Кстати, фамилии свидетелей (и их местожительство) также можно указать в расписке, хотя это совсем не обязательно.
Банковский расчет
По мнению Александра Аншакова, в настоящий момент самый удобный и безопасный способ после совершения сделки с недвижимостью - это передача денег через расчетный счет банка. Сначала в банке открывается расчетный счет. Затем с банковским учреждением заключается договор, и на это счет покупатель кладет заранее оговоренную сумму денег, предназначенную для расчета за приобретенную недвижимость. Через определенный срок, который отводится на совершение операции с недвижимостью (до одного месяца), когда между участниками сделки подписываются договор купли-продажи и акт приема-передачи жилья, должны произойти регистрация сделки (в ГУ ФРС) и переход права собственности к покупателю. Если этого не происходит, то банк прекращает срок действия договора.
При обоюдном согласии сторон при расчете может присутствовать риэлтор, который помогал совершить сделку. Наряду с этим при выполнении условий сделки с недвижимостью все же не стоит забывать и о желательности таких процедур, как пересчет и проверка подлинности купюр. Для этого необходимо обеспечить наличие в месте расчета специального оборудования.
Следуя этим советам, покупатель и продавец вряд ли попадут в неприятную ситуацию и уж совершенно определенно не заставят себя нервничать и переживать за возможное совершение ошибок.
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