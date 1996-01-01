Столичная земля дорожает ежеминутно

В Москве непрерывно продолжается рост цен на недвижимость. Об этом сообщил на заседании Мосгордумы депутат Михаил МОСКВИН-ТАРХАНОВ.

"Сегодня в Москве каждую минуту квадратный метр недвижимости дорожает на 3 руб. Еще в сентябре 2005 г. стоимость квадратного метра в среднем не превышала $1 950, к 1 апреля она доросла до $2 650, к 1 января 2007 г., по прогнозам экспертов, превысит уже отметку в $3 000, - рассказал Москвин-Тарханов.