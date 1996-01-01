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Треть импортной птицы не долетит до России
Импортеры мяса птицы приняли решение ограничить ввоз этой продукции в РФ на 30%. Это решение было принято на прошедшем в Минсельхозе совещании по вопросам урегулирования ситуации на рынке мяса птицы, осложнившейся в связи с распространением гриппа птиц.
По оценке экспертов, спрос на мясо птицы в стране снизился на 20-30%, в зависимости от региона.
"От бизнес-сообщества поступило принципиальное предложение пойти на то, чтобы самоограничить импорт мяса птицы в РФ примерно на 30%", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ после совещания.
По его словам, Минсельхоз активно поддержал это предложение, снижение импорта не нарушит стабильную ситуацию на рынке, спрос на мясо птицы будет полностью удовлетворен. "Принципиально важно и то, что это решение позволит поддержать отечественных производителей мяса птицы, - заявил он. - Птицеводство в РФ является высокотехнологичной отраслью, она производит качественную охлажденную продукцию, поэтому увеличение ее доли на рынке будет в интересах российских потребителей".
А.Гордеев также подчеркнул, что развитие птицеводства является одной из составляющих приоритетного национального проекта "Развитие АПК".
Как сообщил президент Ассоциации операторов российского рынка мяса птицы Юрий МАСЛЮКОВ, после совещания будет создана комиссия, в состав которой войдут представители Минсельхоза, Минэкономразвития, ассоциаций и крупных фирм-поставщиков. Она обобщит все предложения и сформирует их в документ, "который станет законом действий операторов рынка мяса птицы на ближайший период".
В настоящее время поставки мяса птицы в РФ ограничены квотой, размер которой в этом году составляет 1130 тыс. тонн. На долю США в квоте приходится 74,4%.
Как считают эксперты, сложившаяся в настоящее время на рынке ситуация представляет серьезную опасность для российского птицеводства. Как заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН, излишняя истерия по поводу гриппа перелетных птиц привела к резкому сокращению потребления курятины в мире, в том числе и в РФ. По его словам, в этой ситуации отрасли нужна поддержка правительства. "Речь можно вести даже о том, чтобы выделить средства на широкую разъяснительную работу об отсутствии рисков при потреблении мяса птицы и необоснованности нагнетаемых страхов", - заявил он.
С.Юшин считает, что меры поддержки должны быть, в первую очередь, направлены на стимулирование роста потребления мяса птицы. Он не исключил, что сложившаяся ситуация может привести к банкротству ряда мелких и средних птицефабрик, а также к усилению зависимости России от импорта мяса птицы.
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