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Нужен сканер, принтер, копир, факс? Просто купите Lexmark!..

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многофункциональные устройства (МФУ) уже давно доказали свое право на существование, прежде всего с точки зрения экономической выгоды. Так уж сложилось, что техника, обеспечивающая современный документооборот довольно дорогая, а использование МФУ позволяет значительно уменьшить расходы на нее.

Самое широкое применение такой подход нашел в офисе: оказалось, очень удобно использовать всего одно устройство вместо того, чтобы покупать отдельно копировальный аппарат, принтер, сканер и факс. И это не удивительно: экономия места в офисе и средств на покупку большого количества оргтехники - идеальное сочетание! Однако и дома МФУ стало уже вполне привычным явлением - благодаря простоте использования и все той же экономии места и денег.

Компания Lexmark производит принтеры и многофункциональные устройства, предназначенные как для персонального использования, так и для работы в сложных компьютерных системах. Иногда для того, чтобы на выходе получить качественный фотоснимок, необходимо провести массу сложных операций с компьютером, а для печати на Lexmark достаточно нажать всего одну кнопку "Print". Да что и говорить! Иногда для устройств печати Lexmark и компьютеры-то не нужны!..

Например, для Lexmark P6350. Приобретая данное устройство, вы убиваете сразу трех зайцев: принтер, сканер и копир спрятаны в изящном компактном корпусе Lexmark. Печатать снимки можно напрямую с фотокамер (через интерфейс PictBridge), различных типов карт памяти и USB-брелков (или как их традиционно называют - "флешки"). С помощью встроенного цветного экрана и кнопок панели управления можно не только просмотреть и отобрать лучшие снимки, но даже кое-что исправить (избавиться от эффекта "красных глаз" и др.). При печати цифровых фотографий гамма цветов получается настолько реалистичной, что кажется - картинка вот-вот оживет; а при оцифровке старых черно-белых снимков, сканер отлавливает самые мелкие детали и тонкие цветовые переходы. Чернила Evercolor, "приготовленные" по фирменному рецепту Lexmark, прекрасно выдержат испытание временем и позволят наслаждаться фотоснимками долгие годы. Многофункциональные устройства Lexmark отличаются отменным качеством, надежностью, простотой эксплуатации и невысокой стоимостью при достаточно высокой скорости печати.

Чтобы запечатлеть мир с высоты птичьего полета на фотоаппарат, нужно преодолеть километры троп и десятки тренировок, а чтобы увековечить его на бумаге - достаточно просто распечатать фото на принтере Lexmark P6350.

Более детально ознакомиться и купить технику Lexmark можно в компьютерных магазинах города и края. Например, в любом из сети магазинов "IPS КОМПЬЮТЕРЫ": Владивосток, ул. Уборевича, 19, тел.: (4232) 40-20-55, 26-61-50; Владивосток, ул. Новоивановская, 3 (площадь Луговая), тел.: 300-544; Владивосток, Народный пр, 2, тел 300-077; Уссурийск, ул. Некрасова, 22, тел.: 34-45-24; Находка, ул. Линейная, 8Б (напротив рынка "КАНТ", ), тел.: 62-95-70, 62-95-71; Арсеньев, ул. Ломоносова, 50, тел.: 3-49-63; Большой Камень, ул. Академика Крылова, 2, тел.: 5-22-22.

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