Продавцы офисного уюта

Рынок офисной мебели во Владивостоке, по оценкам экспертов, сегодня близок к насыщению. Поэтому уже в ближайшем будущем изменится качество конкурентной борьбы - крупным компаниям все сложнее конкурировать за счет ценовой политики. Поэтому конкурентная борьба между мебельными компаниями будет смещаться в область сервиса.

Рынок офисной мебели уже на протяжении нескольких лет вполне стабилен и поделен между несколькими достаточно крупными игроками. Однако, несмотря на это, еще продолжают открываться новые небольшие компании, но общей картины на рынке они пока не нарушают.

"Национальность" во главе угла

К основным тенденциям рынка офисной мебели можно отнести отход компаний от специализации по ценовому признаку. Если лет 5-7 назад одни компании торговали исключительно недорогой российской мебелью, другие предлагали только эксклюзив итальянского или германского производства, то сегодня большинство участников рынка стремятся к универсализации. И практически в любой компании, занимающейся поставками офисной мебели, можно приобрести как недорогую мебель для персонала, так и президентские кабинеты класса люкс. Однако специализация на рынке все-таки сохраняется, но не по ценовому признаку, а по стране происхождения мебели. Причем для некоторых компаний именно страна происхождения мебели стала основным конкурентным преимуществом. Например, компания "Юнис" на протяжении многих лет торгует южно-корейской мебелью, "Рософис" делает ставку на российскую мебель.

"В далеком 1992 г. возникла мысль о разработке нового для Приморья направления - формировании и наполнении местного рынка офисной мебели. Исследования, проведенные специалистами компании "Юнис" показали, что достойную качественную мебель можно поставлять только из-за рубежа. Рынок российской офисной мебели на тот момент только зарождался, - говорит директор компании "Юнис" Андрей ЕРКИН. - Долгие поиски компаний-партнеров (производителей импортной офисной мебели) привели к тому, что "Юнис" остановил свой выбор на одном из крупнейших производителей офисной мебели в АТР - компании "Fursys inc". Было много предложений от различных поставщиков офисной мебели, но южно-корейская фирма "Fursys"представила нам самый интересный и обширный каталог, а так же приемлемые цены. Нам понравились и модельный ряд, и интересные цветовые и эргономичные решения. Наши клиенты и мы остались довольны. Качество данной мебели соответствовало нашим ожиданиям. И до сих пор наш выбор нас ни разу не подвел".

"В 2000 г. опросы потребителей офисной мебели показывали, что 78% склонны выбирать мебель импортного производства. Офисную мебель российского производства были готовы приобрести лишь 2% опрошенных, - рассказывает директор компании "Рософис" Евгений КУЗНЕЦОВ. - "Рософис" образовался в 2002 г., и основной задачей, которую мы поставили перед собой, являлось изменение этих показателей. 2 года ушло на командировки. Я исколесил буквально всю Россию в поисках наиболее перспективных отечественных мебельных фабрик. На сегодняшний день "Рософис" в Приморье объединяет предложения 4 российских производителей. Сейчас соотношение потребителей, предпочитающих российскую или импортную мебель, составляет примерно 50х50. В этом есть и наша заслуга. Причем "Рософис" остался принципиальным - мы продолжаем продвигать на рынок именно российскую мебель. Хотя на импорте из того же Южного Китая можно было бы делать сверхприбыли".

Не обошла мебельный рынок стороной и общая тенденция к глобализации. Некоторые приморские компании увидели путь своего дальнейшего развития во франчайзинге. Так во Владивостоке появились компании "Феликс" и "Дефо".

"Крупные московские производители сейчас очень активно приходят на региональные рынки. Компания "Феликс" пошла по пути франчайзинга: отбираются лучшие дилеры в регионах, способные достойно представить марку и соответствовать самым высоким стандартам компании - лидера на российском рынке офисной мебели", - говорит директор салона "Феликс" во Владивостоке Алексей ВЕСЕЛОВ.

Офис под ключ

Что касается ассортимента, то компании, занимающиеся офисной мебелью, сегодня все больше имеют тенденцию к универсализации.

"Очень часто бывает так, что к нам приходит клиент и говорит: "У меня есть стены, нужно сделать достойный офис", - рассказывает главный специалист по продажам компании "Юнис" Евгений ЛЕМЕШКО. - И мы должны предложить ему целый комплекс услуг, освободив его от мучительного поиска сопутствующих материалов в торговых точках города. Наша компания одной из первой внедрила на рынке услугу - "офис под ключ" и не прогадала. Спрос на новинку оказался колоссальным".

"Наш путь - это комплексность, - поддерживает эту мысль Евгений Кузнецов. - На одной выставочной площади выгодно совмещать офисную мебель, перегородки, металлическую мебель, стеллажи, сейфы. Современные клиенты хотят сделать один звонок и получить офис под ключ. Мы должны соответствовать их представлениям о сервисе. Поэтому и стараемся предложить максимально возможный спектр товаров и услуг".

Из этого вытекает и следующая характерная тенденция рынка. Если раньше многие компании предпочитали арендовать лишь небольшой офис, в котором клиент выбирал мебель по каталогам, то сейчас компании соревнуются между собой масштабами выставочных площадей. Руководители мебельных компаний отдают себе отчет в том, что современному клиенту нужно не просто посмотреть на картинки, но и потрогать мебель, посидеть на креслах, "поиграть" с цветовыми решениями. А это можно сделать только в условиях выставочного комплекса.

"Самое главное, на мой взгляд, это подход к организации салона. До недавнего времени в Приморье существовали даже не мебельные магазины, а офисы с небольшими выставками. Эти офисы работали по каталогам, под заказ, имея на складе небольшой запас дешевой оперативной мебели. Компания Феликс" - первая компания, которая начала открывать в Москве салоны площадью не менее 600 кв. м. К франчайзинговым салонам, которые открывались в регионах, тоже предъявлялись определенные требования: большая площадь, особая композиция расстановки выставочных моделей, уютная атмосфера", - говорит Алексей Веселов.

Большую ставку сегодняшние "офисные" компании делают на сроки доставки и сервисное обслуживание. Достаточно высокая конкуренция на рынке заставляет компании развивать логистику, сокращать сроки доставки, формировать большие товарные запасы, и качество обслуживания клиентов. Как полагают участники рынка, наметившаяся тенденция станет основной на рынке в ближайшие годы. В ходе конкурентной борьбы небольшие компании будут уступать место серьезным поставщикам с развитой системой сбыта, которые смогут гарантировать не только стабильные цены, но и высококлассный сервис.

"По-моему мнению, в сегодняшней ситуации именно услуги влияют на выбор клиента в пользу той или иной компании. Огромное значение для заказчиков имеет послепродажное обслуживание: проведение профилактических осмотров, замена вышедших из строя деталей, услуги реставратора и краснодеревщика. Более того, мы готовы предложить клиентам максимум сервиса в обустройстве их офисов: проектирование, дизайн помещений, поиск подрядчиков для проведения строительных и отделочных работ, подбор аксессуаров для офиса. Ведь одна из перспективны тенденций рынка - это создание гармоничного офиса, выполненного в едином стиле, - считает Алексей Веселов. - А так как сервис обеспечивают люди, то компания "Феликс" уделяет большое внимание подбору и обучению персонала. Это всегда присутствовало в московских салонах. И такую же политику компания ведет в регионах".

"В нашем бизнесе очень многое решают кадры - именно от них в первую очередь зависит уровень сервиса компании, - говорит Андрей Еркин. - У нас в компании введен в действие особый корпоративный стиль общения с клиентом под девизом "Клиент всегда прав". В соответствии с которым строится политика общения менеджеров компании с клиентами. В компании много лет существует "школа обучения персонала", где менеджеров "Юниса" знакомят с новинками в искусстве продаж".