Минтаевые квоты освоены на 97%

Специалисты ТИНРО-центра сделали прогноз по вылову минтая в Беринговом море, распространяющийся на основные промысловые районы Берингова моря, сообщили PrimaMedia в пресс-службе Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Согласно выводам ученых, кормовая база минтая в северо-западной части Берингова моря в этом году ожидается на уровне 2005 г.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 2006 г. определен в объеме 467 тыс. тонн, из которых 10 тыс. выделено в прилов. На следующий год ТИНРО-центр предлагает установить ОДУ в размере 437 тыс. тонн. Однако Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) считает эти цифры завышенными и предлагает снизить вылов до 399 тыс. тонн. В конце апреля во ВНИРО состоится совещание, на котором будет корректироваться предложение отраслевой науки по объемам промысла минтая в 2007 г.

Между тем приморские рыбаки завершили минтаевую путину в Охотском море. По предварительным данным, уровень освоения квот по минтаю сопоставим с показателями прошлого года - около 97%.