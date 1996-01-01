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Штаты падки на наши статуэтки
Подведены итоги внешнеторговой деятельности дальневосточников в 2005 г. Практически все регионы продемонстрировали повышение экспортно-импортной деловой активности, за исключением Магаданской области, которая снизила объемы экспорта. Все остальные, в том числе и Приморье, увеличили как объемы экспорта, так и импорта.
В 2005 г. внешнеторговый оборот Приморского края увеличился на 38% и составил $3 млрд 811,1 млн (с учетом экспортно-импортных операций за пределами таможенной зоны РФ 9 950 участников внешнеэкономической деятельности (68% от всех участников ВЭД на Дальнем Востоке) зарегистрировано в Приморье.
Экспорт составил $1 млрд 409,8 млн (+32% к 2004 г.). Товарная структура: рыба и морепродукты, руды и концентраты свинцовые, цинковые, вольфрамовые, древесина и изделия из нее, продукция из бора, уголь каменный, клинкеры, асбест и др. Импорт составил $2 млрд 401,3 млн (+42% к 2004 г.). Товарная структура: машины и оборудование (52,1%), продовольственные товары и сырье (14,1%), одежда, ткани и обувь (12,2%), продукция химической промышленности и каучук (8,4%), металлы и изделия из них (2,8%). Увеличение импорта произошло за счет поставок машин, оборудования и транспортных средств, продовольствия и сырья для его производства и др.
К сожалению, в структуре экспорта Приморья мало что изменилось: в нем по-прежнему доминируют сырьевые товары, и в немалой степени чужие - экспортируемые из других регионов через свои представительства в крае. Это якутский уголь, черные металлы, прокат и т.п., нефть и нефтепродукты, в Приморье не производимые. И значительный прирост объемов их экспорта улучшил внешнеэкономическую статистику края.
В 2005 г. сократился более чем вдвое экспорт текстильных изделий в США, изготавливаемых на швейных фабриках Приморья с южнокорейскими инвестициями. В 2005 г. в США отправлено 2,364 млн мужских рубашек (в 2004 г. 5,1 млн штук).
Стоит отметить, что экспорт рыбы за пределами таможенной зоны в 2005 г. увеличился на 30% и составил $319,3 млн. В товарной структуре преобладают (54% стоимости экспорта) рыба свежая и мороженая, икра и печень (19%), филе рыбное (10%). Первое место по объемам экспортных поставок рыбы и морепродуктов со всего Дальнего Востока занимает Республика Корея. Туда экспортируется более 40% всей рыбы и морепродуктов (309 262 тонны). В 2005 г. Приморье экспортировало в Южную Корею почти 98 тыс. тонн рыбы и морепродуктов почти на $129,5 млн. Второе место занимает Китай (67,77 тыс. тонн на $69,914,5 млн), на третьем стоит Германия, куда ушло более 17 тыс. тонны морских биоресурсов на $33,45 млн.
Кстати, по статистике получается, что только приморцам из всех дальневосточников удалось напрямую прорваться на европейский рынок, минуя "услужливых" соседей-посредников. Другими крупными покупателями являются Сингапур (16,5 тыс. тонн) и Панама (12,76 тыс. тонн). В Японию, по официальным данным, наши рыбаки поставили всего 6,59 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.
Край экспортировал боропродукты, вольфрамовые, свинцовые и цинковые концентраты, клинкер, асбест, древесину. Кстати, значительными объемы экспорта переработанной древесины не назовешь. По-прежнему - кругляк! Но порадовали темпы роста (практически от нулевой отметки) экспорта деревянных изделий для кухонь в Китай (1,5 тыс. штук) и деревянных статуэток и других декоративных изделий в США, Чили и Китай (увеличение в 7 раз).
Ушедший год изобиловал сообщениями таможни об изъятиях огромного количества таежных богатств - дикоросов и дериватов, которые контрабандисты пытались вывезти чаще всего в Китай, а также и в другие соседние азиатские страны. Для нужд восточной медицины. В прошлом же году из Приморья официально был экспортирован в Южную Корею живой товар - 6 гималайских мишек за $30 тыс. Хочется верить, для проживания в зоопарках.
Основным покупателем кедровых орешков снова был Китай, но в 2005 г. экспорт орехов сократился с 18,7 тыс. до чуть более 7 тыс. тонн. Тайвань закупил в крае около 17 тонн рогов и копыт оленей, Южная Корея - примерно столько же сои. Более чем вдвое увеличился экспорт водки - до 978,48 дал. Более 90% ее идет в Китай и по чуть-чуть, видимо, для экзотики, - в Южную Корею, США и другие страны.
Если говорить о географии внешней торговли, традиционно основными партнерами остаются КНР (37% торгового оборота), Япония (31%) и Республика Корея (17%).
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