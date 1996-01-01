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Как во Владивостоке стать парижской модницей
Глянцевые журналы, описывающие модные тенденции и продающие мечту о красивой жизни, уводят нас в особый мир, где так легко потерять голову от соблазнов. Но для того чтобы примерить образ роскошной европейской модницы или респектабельного денди, не обязательно жить в Лондоне или Париже.
Во владивостокских бутиках также можно найти достойные образцы мировых брендов. В то же время информации о том, что стоит за понятием "брендовая одежда", катастрофически не хватает. Отставать от жизни не хочется, но и самостоятельно разобраться в индустрии моды непросто. Самое время обратиться к эксперту в этой области.
Ольга КОЗУБ работает на рынке модной одежды более 10 лет. За ее плечами - участие в создании магазина "Европа Стиль", первым познакомившим владивостокцев с именными коллекциям знаковых дизайнеров, а сегодня она является директором бутика "V.I.P. PERSONA".
Купите впечатление о себе
- Ольга Львовна, что вы отвечаете тем, кто считает, что именная одежда стоит неоправданно дорого?
- Отправляясь в магазин, нужно четко понимать, что ты хочешь получить за те деньги, которые планируешь потратить на гардероб, и за что вообще готов платить. Великолепное качество, эксклюзивная ткань, отменная посадка вещи и просто соответствие модному образу не одно и то же.
"Это очень дорого" - не совсем корректная постановка вопроса. Правильнее сказать: "Мне дорого, потому что я пока не зарабатываю столько, чтобы купить эту вещь". Можно попросить подобрать более демократичный вариант понравившейся модели. Либо отправиться в один из сетевых магазинов, которые сегодня есть и во Владивостоке, - Mexx, Benetton... Кстати, некоторые из сетевых марок предпринимают интересные маркетинговые шаги: приглашают известного дизайнера, который разрабатывает несколько эскизов трендовых моделей, и запускают их в производство. При этом качество, конечно, будет ниже, чем у именной одежды, но тенденции моды будут соблюдены.
- Часто можно слышать о моделях одной и той же марки: первая линия, вторая линия. Что они собой представляют и чем отличаются?
- Первая, или прима-линия прет-а-порте отличается использованием натуральных именных тканей, великолепным выверенным кроем, благодаря которому вещи сидят действительно безукоризненно, личным участием высокого мэтра в разработке коллекции и изготовлением на фабриках, расположенных непосредственно в Европе. Все это обуславливает довольно высокую стоимость моделей. В табели о рангах подобная одежда сравнима с автомобилем представительского класса. Делая выбор в пользу первой линии, люди покупают впечатление о себе.
Вторая, или, как ее еще называют, "джинсовая" линия - более демократична. Распознать ее можно уже по названию: Moscino jeans, Cherutti jeans, Blue girl... Цена вопроса здесь другая, хотя ткани используются также натуральные, а лекала, хоть и слегка упрощенные, обеспечивают хорошую посадку. Иногда, кстати, эти линии пользуются даже большим спросом и интересом, чем первые.
Снимите это немедленно
- Одно время считалось модным одеваться в одежду одной марки. А сегодня?
- Это было не просто модно, но еще и очень удобно. То, что предлагала конкретная марка, уже было продумано в плане цвета, ткани, фасона и легко позволяло создать цельный образ. Но покупатели растут и уже не боятся экспериментировать, тем более что рынок изобилует заманчивыми предложениями. Это позволяет ярче выразить свое "я". Поверьте, это необычайно интересно: выбрать кофточку от одного дизайнера, юбку от другого, шарфик и сумку - от третьего. В итоге созданный образ становится результатом твоего личного творчества.
Кстати, это не так уж сложно, как кажется. Если выбирать вещи из коллекций одного сезона, то цвета и тенденции будут совпадать. К тому же в правильном мультибрендовом магазине всегда можно рассчитывать на помощь грамотных консультантов.
- А какой магазин можно считать правильным?
- Тот, где представлены честные марки (то есть, бутик имеет официальное право их продавать), где радушно, без пафоса относятся к каждому покупателю, предоставляя самую подробную информацию о марках, где всегда можно рассчитывать на обратную связь.
Мне кажется, такой магазин должен быть отдельно стоящим, у него должно быть имя, так же как у человека. И если за этим именем стоят профессионалы, они не будут марать свою репутацию, привозя неизвестно что неизвестно откуда. В нашем бутике, например, на ценниках с обратной стороны указан адрес, телефон и сайт владельца торговой марки. Покупатель может позвонить или отправить запрос по электронной почте в офис любого из представленных у нас брендов и удостовериться в том, что это подлинные вещи.
Кроме того, работать надо честно. Нужно иметь смелость сказать покупателю, примерившему дорогую, но не подходящую ему вещь: снимите, это вам не идет, но давайте поищем ваш образ вместе с вами. Может быть, сегодня в нашем магазине нет нужной модели, но через неделю придет коллекция, в которой будет ваша вещь.
В любом случае относиться к магазинам модной одежды нужно без раздражения, даже если марки, представленные в них, пока вам недоступны. Они привносят в нашу жизнь элементы европейского образа жизни. И чем больше бутиков будет открываться во Владивостоке, чем больше возможностей для выбора одежды будет у приморцев, тем быстрее они смогут найти свой и только свой стиль.
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