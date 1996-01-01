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Перепланируй это
Вы купили квартиру. Всем хороша. Но, на ваш взгляд, интерьер слишком старомоден, да и все типовое - не для вас, хочется чего-то больше, чтобы у всяк приходящего просто дух захватывало. С чего начать? Каковы "правила игры" в этом непростом деле? С этими вопросами мы обратились к начальнику управления архитектуры и градостроительства, главному архитектору города Хабаровска Сергею СЕРГЕЙЧУКУ.
Прежде всего, необходимо уяснить, что такое перепланировка или переустройство жилого помещения. Обратимся к первоисточникам. В соответствии с Жилищным кодексом РФ "Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения".
На бытовом уровне все вышеизложенное выглядит достаточно просто: заменили джакузи на душевую кабину - переустройство. Убрал встроенный шкафчик - перепланировка. Сюда же можно отнести и такие интерьерные манипуляции, как
- перенос и разборка перегородок;
- перенос и устройство дверных проемов;
- разукрупнение многокомнатных квартир;
- устройство дополнительных кухонь и санузлов;
- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;
- ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения;
- устройство вновь или переоборудование существующих тамбуров.
Не ломитесь в закрытые двери
Чтобы избежать неприятных ситуаций в ходе проведения перепланировки, необходимо помнить, что строительными нормами и правилам, жилищными нормами не разрешается:
- сносить несущие стены и ограждающие конструкции;
- переносить места расположения санузлов и кухонь на место жилых комнат (в некоторых случаях их можно расширять за счет нежилых помещений);
- убирать (демонтировать), или уменьшать сечение и форму вентиляционных каналов;
- использовать существующие вентиляционные каналы в качестве дымоходов при обустройстве действующих каминов;
- присоединять часть лестничной площадки (лифтового холла) при объединении двух квартир;
- демонтировать подоконные пространства и присоединять площади остекленных балконов или лоджий к жилой площади квартиры.
Наконец, главное. Бытует мнение, что если все сделать "по-тихому", то все обойдется. Вряд ли. Рано или поздно, любые изменения в планировке квартиры все равно придется согласовывать. В противном случае с такой недвижимостью невозможно будет произвести никакой сделки.
Для того чтобы перепланировку или переустройство не признали самовольными, необходимо:
1. Изготовить проект у организации, имеющей лицензию на данный вид работ.
2. Получить Форму-9.
3. Получить Форму-7.
4. Полученные Ф-7 и Ф-9, а также копию ордера предоставить в межведомственную комиссию (МВК), которая наделена Правительством РФ правом давать согласие на реконструкцию жилого помещения.
Выглядит это следующим образом. Вначале МВК выдает разрешение на проведение перепланировки или переустройства жилого помещения. После выполнения работ по переустройству и перепланировке приемочная комиссия выдает акт о том, что перепланировка или переустройство произведено в соответствии с проектом.
Получение данного акта юридически закрепляет законность проведенных работ. На его основании бюро технической инвентаризации (БТИ) обязано подготовить технический паспорт жилого помещения с учетом произведенных изменений. Если перепланировка или переустройство жилого помещения выполнены без перечисленных выше действий, то такая перепланировка признается самовольной со всеми вытекающими последствиями.
Обычно расходы (с услугами) на получение всей необходимой документации на проведение переустройства или перепланировки не превышают 30 тыс. рублей.
Какие санкции могут быть применены в случае самовольной перепланировки? В свете нового Жилищного кодекса собственник или наниматель обязан привести переустроенное жилое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены МВК.
На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
Если переоборудованное жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный МВК срок и в указанном порядке, суд по иску МВК может принять роковое для "самовольщика" решение...
В отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние.
В отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
Совет напоследок: менее затратный с точки зрения нервов и времени вариант получения согласования на перепланировку квартиры - с помощью специализированных организаций, в которых работают профессиональные архитекторы и строители.
Нормативным актом, регулирующим правоотношения в сфере перепланировки жилья в Хабаровске является постановление мэра города Хабаровска от 20.06.2005 № 995 "О делегировании полномочий в сфере переустройства и перепланировки жилого помещения в соответствии с главой 4 Жилищного кодекса РФ в городе Хабаровске".
Полномочия мэра города в сфере переустройства и перепланировки жилого помещения делегированы заместителям мэра города, председателям комитетов по управлению округами города.
Комитетам по управлению округами города поручено:
- организовать работу по вопросам переустройства и перепланировки жилых помещений;
- создать приемочные комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после проведения работ по переустройству и перепланировке;
- представить на утверждение мэром составы приемочных комиссий.
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