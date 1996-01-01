Строим с "Дальспецстроем"

Доля жилья, ежегодно возводимого ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" на строительном рынке Хабаровского края составляет более 40%. По краевому центру эта цифра еще выше - около 55%. В последние годы предприятие активно использует строительные технологии, позволяющие значительно расширить возможности обустройства внутренних интерьеров по желанию заказчика и уменьшить стоимость строительства.

Каркас без приукрас

Не секрет, что главный критерий выбора любого приобретателя жилья - оптимальное сочетание цены и качества. И если цена ниже, чем у конкурентов, то закономерно возникает вопрос: не проигрывает ли качество из-за дешевизны? Оказывается, нет.

Использование технологии монолитно-каркасного домостроения, широко применяемой "Дальспецстроем" при возведении жилых домов повышенной комфортности по индивидуальным проектам, приводит к существенному снижению расхода строительных материалов и трудозатрат при высоких темпах строительства.

К тому же пространственная работа конструкции каркаса из монолитных перекрытий и несущих стен толщиной 18 - 20 см и шириной 1 - 2 м дает возможность уйти от массивного ограждающего контура. Это особенно актуально при нехватке земельных площадок под застройку в краевом центре.

И еще, этот метод строительства позволяет обеспечить высокие тепло- и звукоизолирующие свойства возводимых объектов, повышенную прочность и сейсмоустойчивость. Свободная планировка помещений с большей высотой потолка - еще одно значимое преимущество монолитного домостроения. Места расположения санузлов и кухонь - неизменны, в остальном будущему новоселу предоставлена полная свобода выбора. На стадии проектирования они могут обращаться со своими пожеланиями по расположению и количеству комнат в квартирах к специалистам "Дальспецстроя". В общем, планируй, насколько хватит выдумки.

Бетонный "бутерброд" тепло бережет

Необходимо заметить, что портфель предложений от "Дальспецстроя" весьма внушителен. Каждый приобретатель жилья может выбрать подходящий вариант в соответствии со своими финансовыми возможностями. Для людей со средним достатком оптимальный вариант выбора - жилье в панельных домах улучшенной 121 Х серии. Для их строительства используются панели, представляющие цельную конструкцию из 2-слоев бетона и внутреннего теплоизоляционного слоя (пенополистирола), которые разработаны с учетом сурового дальневосточного климата.

Уникальность производимых "Дальспецстроем" панелей состоит в отсутствии мостиков холода по периметру оконных и дверных проемов, защищенных слоем стекловолокна. Стена панельного дома серии 121 Х пожаробезопасна, при толщине по теплозащитным свойствам аналогична кирпичной стене толщиной 1500 мм.

Надежно обеспечат тепло- и шумоизоляцию современные оконные блоки из ПВХ, застекленные лоджии. В квартирах изначально устанавливаются приборы учета расхода воды, газа и электроэнергии. Фасады домов окрашиваются специальными устойчивыми красками, которые сохраняют первоначальный вид на долгие годы.

Остается отметить, что, стремясь уменьшить стоимость жилья, "Дальспецстрой" в ряде случаев исключает из процесса строительства внутренние отделочные работы. Тем не менее, места общего пользования в домах "Дальспецстроя" сдаются "под ключ".

Центробежные силы недвижимости

Жилье повышенной комфортности и соответствующей стоимости пользуется наибольшим спросом в центральной части города. Украшением архитектурного облика дальневосточной столицы станет жилой дом переменной этажности с офисными помещениями и подземным гаражом-стоянкой по ул. Фрунзе - Калинина. Это здание скомпоновано из монолитно-каркасных блок-секций с фасадами из облицовочного цветного кирпича высотой 8, 9, 10 и 16 этажей.

Квартиры оснащены приборами учета горячей и холодной воды, электричества, датчиками пожарной сигнализации. В квартирах установлены пластиковые окна, остеклены лоджии. Высота потолков в доме - 2,8 метра. Дом телефонизирован, снабжен многоканальной телевизионной антенной, домофоном. Одно из существенных удобств для жильцов и гостей дома - скоростной лифт. Автономная система отопления и индивидуальная насосная станция обеспечат стабильную работу коммунальных сетей.

Благоустроена и территории вокруг дома. Здесь предусмотрены детские и спортивные площадки. Полуподземный гараж готов принять 88 автомобилей. Комфортность проживания в этом доме дополняют его местоположение в центре города, откуда открываются красивые виды из окон на Амур и Уссурийский бульвар. Порадует жильцов и развитая бытовая инфраструктура - в первом и цокольном этажах предусмотрены центр досуга для детей и взрослых, парикмахерская, студия цифрового фото, продовольственный магазин. Срок сдачи 1-ой очереди - IV квартал 2007 года.

Еще один жилой комплекс на пересечении ул. Калинина и Уссурийского бульвара уже находится в стадии заселения. Квартиры индивидуальной планировки с высокими потолками, кухнями площадью до 14 кв. м, холлами, остекленными лоджиями, просторные места общего пользования, охрана, полуподземные гаражи - все это кардинально меняет представление о традиционном жилище. На этом объекте переменной этажности проектировщики предусмотрели смешанную технологию строительства - секция высотой в 15 этажей монолитная, две другие - по семь и восемь этажей - кирпичные. Это говорит о том, что "Дальспецстрой", оттачивая технологию монолитно-каркасного домостроения, не отказывается и от других проверенных годами способов возведения домов, в том числе от кирпичного домостроения.

В двух 25-этажный жилых домах по ул. Волочаевской, которые возводятся специалистами "Дальспецстроя", также предусмотрено максимум удобств для новоселов. Впоследствии новый градостроительный ансамбль дополнит 10-этажное панельное жилое здание серии 121 Х. Проектом предусмотрено размещение в первом этаже встроенных офисов, в пристроенном объеме будут работать магазин и компьютерный зал. Для удобства жильцов оборудуются подземные охраняемые автостоянки. Благоустройством дворовой части со стороны улицы Уссурийской предусмотрены детские площадки с игровыми элементами из экологически чистой ударопрочной пластмассы. Со стороны ул. Волочаевской будет выполнено озеленение прилегающей территории деревьями хвойных и лиственных пород, а также кустарником. Срок сдачи 1-ой очереди - III квартал 2006 года.

Остается подчеркнуть, что государственная организационно-правовая форма ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" исключает риск вложения средств потребителя: заключая договор на строительство жилья, будущий собственник становится долевым участником строительства, а следовательно, партнером "Дальспецстроя". Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система рассрочек, соблюдение договорных обязательств - это неоспоримые преимущества сотрудничества с надежным предприятием, чья репутация проверена временем.