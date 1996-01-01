Игры со стройкой ломают судьбы

Когда в начале 90-х начинались политические и экономические реформы, многим из нас трудно было представить себе, что строительная отрасль России за короткое время будет отброшена на десятилетия назад.

До сих пор объемы строительства в Приморском крае значительно уступают показателям начала 90-х. Например, если пятнадцать лет назад в Приморье в целом строилось около 1 млн кв. метров жилья в год, то в прошлом году его ввод составил около 220 тыс кв. м - на таком уровне этот показатель с небольшими отклонениями держится начиная с 1994 г. При этом Приморье все же сохраняет первенство по вводу жилья среди других субъектов ДВФО. Сейчас, когда перед строительным комплексом страны поставлены серьезные задачи по удвоению выполняемых им сейчас объемов к 2010 г., оказывается, что решить их невероятно трудно. Так, при проверке строительных организаций края в минувшем году Приморским филиалом Федерального лицензионного центра "Госстроя" почти в каждой второй выявлялись нарушения.

К нарушителям принимались меры наказания вплоть до лишения лицензий на проведение инженерных изысканий, проектной и строительной деятельности. Трудно вообразить к каким последствиям может привести отмена лицензирования организаций, которые этим занимаются. Отсутствие контроля никогда до добра не доводило.

Проблеме "отмены лицензирования" в строительстве уже несколько лет. Первоначально это "мероприятие" намечалось уже с 1 января этого года. Но затем срок перенесли еще на год. Но и этот срок вряд ли реален.

На мой взгляд, ничего, кроме вреда, эта мера не даст. С отменой лицензирования самой строительной деятельности отрасли предлагается отказаться и от действующей сегодня в ней системы государственных стандартов. Вместо них предлагается ввести систему технических регламентов.

Но до сих пор разработчики новой системы не смогли выдать ни одного подобного нормативного документа. А ведь прежде чем их внедрить, надо бы провести обсуждение. Желательно провести эксперимент в одном-двух регионах, и только при положительном результате - рекомендовать для внедрения в отрасли по всей стране.

Кроме технических регламентов надо еще утвердить сотни стандартов и множество нормативных документов, которые бы отражали применение этих регламентов в различных сферах деятельности строительного комплекса и конкретных условиях строительства. Создается впечатление, что отмену лицензирования в строительстве сегодня лоббируют иностранные организации, заинтересованные в окончательном разрушении российского строительного комплекса. Это должно облегчить завоевание отечественного рынка строительными фирмами из-за рубежа. Притом что их деятельность в России с принятием ее в ВТО и так станет намного более конкурентоспособной, чем деятельность наших компаний.

Система качества в строительной отрасли Приморья выстраивалась многие годы. И хотя у нас тоже известны случаи обрушения единичных строительных конструкций и имеется довольно большой аварийный фонд зданий, но трагедий с большим количеством жертв из-за плохого качества строительства у нас до сих пор не было. То есть лицензирование и контроль граждан и организаций, осуществляющих у нас строительную деятельность, показали свою эффективность. В минувшие полтора десятка лет большинство зданий и сооружений в стране не обследовалось и не ремонтировалось капитально. Мы сегодня не знаем, в каком состоянии находятся у нас объекты, построенные десятки лет назад. Сплошные проверки технического состояния, например, жилого фонда ушли в далекое прошлое. Сегодня лишь в самых очевидных ситуациях предпринимаются "пожарные" меры по укреплению фундамента или же потрескавшейся стены аварийного дома. Учреждения "Ростехинвентаризации" в настоящее время не имеют полной картины тех переустройств и перепланировок зданий, которые производились организациями и гражданами в течение ряда лет. Сегодня органы местного самоуправления Приморья предпринимают серьезные усилия, чтобы переломить ситуацию: выявить нарушения и, если они привели к серьезным потерям прочностных характеристик объектов, заставить нарушителей выполнить работы по восстановлению качества зданий и сооружений.

Отмечу, что среди более 2 тыс. приморских компаний, которые имеют лицензии на деятельность в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, сегодня осталось не так и много организаций и компаний, которые имеют историю более чем в 15-20 лет. Это коллективы, которые и сегодня не сбросили с себя "груз ответственности" за объекты, построенные ими много лет назад. К этим организациям у нас особое доверие. Хотя поменялись форма собственности, люди и пр. Но сегодня не они задают тон в отрасли, а новые компании, которые в погоне за прибылью часто забывают о необходимости соблюдать существующие строительные нормы. Нередки нарушения технологий ведения строительных работ, применение материалов невысокого качества, несоответствие предъявляемых госкомиссиям объектов проектной документации и т.д.

Особенно стоит отметить потерю строительным комплексом края десятков тысяч профессионалов, которые навсегда ушли из него в другие сферы деятельности. Им на смену в отрасль пришло немало случайных людей, которые в поисках хоть какого-то заработка брались за любую работу. Их профессиональный уровень оказался недостаточным, чтобы компенсировать кадровые потери строительных организаций. Привлечение иностранных рабочих лишь частично решает кадровые потребности строительных компаний в условиях, когда отрасль постепенно начинает выправляться. В этих условиях либерализацией разрешительной деятельности на строительном рынке Приморского края могут воспользоваться исключительно недобросовестные люди и организации, которые не станут гарантировать ни должного качества, ни устранения брака в работе, ни нормативного срока жизни построенных объектов. Можно назвать множество аргументов в пользу того, что строительная и проектная деятельность должна находиться под сильным государственным и общественным контролем. Это нормальная практика цивилизованных стран.

Об авторе. Юрий ЧУДИНОВ, руководитель Департамента градостроительства администрации Приморского края.