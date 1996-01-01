Вторичное жилье продается по... сентябрьским ценам

В отличие от последних лет начало этого года на вторичном рынке жилья во Владивостоке активностью не отличается. По данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", рост цен сделок среднего "квадрата" в долларах имел место, но, учитывая падение курса этой валюты, можно предположить, что рост в какой-то степени был компенсационным. Так ли это?

Довольно простой расчет показывает, что за первый квартал "квадрат" на вторичном рынке во Владивостоке подорожал в $ на 4,2%, а в рублях всего на 0,85%. То есть при том, что официально уровень инфляции за этот же период составил около 5%, рост цен на жилье не поспевал компенсировать потери от инфляции. То есть можно предположить, что правильнее говорить о реальном снижении цены "квадрата", о том, что другие активы (например, ставки по банковским вкладам), а не недвижимость во Владивостоке в первом квартале этого года оказались более выгодными.

Стоит вспомнить, что в прошлом году февраль на фоне ажиотажной зимней активности рынка дал небывалый ранее месячный рост цены среднего "квадрата" в $ - 8,9%. В этом же году только 2,7%, или в 3,3 раза меньше. Почему не повторяется прошлогодний сценарий, да еще на фоне небывало резкого роста цен на московское жилье, пока трудно судить. Все должно объясниться в апреле-мае, которые обычно связываются с "весенним наступлением цен". А январь в рублях оказался дешевле сентября - 34 071 против 34 122.

Тем не менее специалисты обращают внимание, что на самом деле цены, которые мы уже имеем, достаточно высоки. Конечно, это не столичный уровень $2800 за 1 кв. м и более, но тем не менее. Гостинки жилой площадью 12 кв. м в районах вблизи центра города продаются уже до $1700 за 1 кв. метр. И менее чем за $1000 - не найти в самом отдаленном районе города. Дешевле - от $900 за 1 кв. м. - можно было купить 3-4-комнатные квартиры в спальных районах города.

К апрелю уровень цен среднего "квадрата" по центру города составлял около $1500, в районах средней удаленности - около $1200 и в удаленных районах - около $1100.

Агентства недвижимости определенные надежды на активизацию рынка вторичного жилья во Владивостоке связывают еще и с тем, что за последний год в связи с принятием нового закона о долевом участии и по иным причинам новое жилье стало проблемнее, а покупать на вторичном рынке стало менее рискованно. С другой стороны, с прояснением ситуации, очень вероятен отток денег в строительство нового жилья, и как следствие - падение цен на вторичном рынке.

Прогнозируется, что к концу года цена "квадрата" на вторичном рынке жилья во Владивостоке может достигнуть $1500, дав рост к началу года до 25%. То есть в конечном счете владельцы городской недвижимости все равно останутся в выигрыше.