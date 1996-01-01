Топливо - дешевле. Расчет - практичнее

С февраля этого года на всех автозаправочных станциях НК "Альянс" в Приморье введена система взаиморасчетов по новым пластиковым картам.

Весь цивилизованный мир уже давно перешел на данный вид безналичного обслуживания. С середины 90-х первые пластиковые карты появились и во Владивостоке. Однако времена изменились. Сегодняшняя пластиковая карта в отличие от своей предшественницы - универсальный платежный инструмент.

На вопросы "ЗР" ответила Анжелика БАРАНОВА, начальник отдела безналичных расчетов представителя НК "Альянс" в Приморском крае - ОАО "Приморнефтепродукт".

- Анжелика Сергеевна, в чем особенность новой схемы?

- Прежде всего, это огромный шаг вперед: картой можно воспользоваться практически на любой АЗС "Альянс" в Приморье, а с мая месяца - в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО, где тоже есть заправки НК "Альянс". В Приморском крае на сегодняшний день оплата по дисконтным картам принимается на 40 из 114 наших АЗС в любом районе Приморья: от Хасана до Тернея. Причем число АЗС, работающих в этой системе, постоянно увеличивается.

- Что она дает руководителю?

- Безусловно, расчет посредством пластиковых карт интересен для предприятий: топливо оплачено, соответственно, закуплено, что дает гарантированное обслуживание даже в случае дефицита. Кроме того, расчет по пластиковым картам АЗС "Альянс" - это, прежде всего, несомненное качество топлива стандарта "ЕВРО 4", скидка в 1,5% на каждый литр топлива и все виды фасованной продукции, реализуемой на наших заправках. Эта система помогает неплохо сэкономить на ГСМ.

- Часто руководители компаний сталкиваются с проблемой отчета водителей за бензин: непомерные расходы на топливо, вследствие вроде как "прожорливости" авто в условиях пробок и т.д. Как правило, это выясняется в ходе аудиторских проверок. Например, водитель сначала заправил 30 литров на одной заправке, а через 10 минут залил еще столько же на другой: решается ли эта основная проблема пластиковой картой?

- Конечно. Это основное преимущество расчета по карте. У водителя отсутствуют наличные средства, что не дает возможности "вытянуть" деньги из бюджета компании. Кстати, контроль всегда под рукой руководства. По каждой карте ведется детализированный отчет: дата, время, количество литров, номер АЗС, цена. Этот отчет мы обязательно предоставляем нашим клиентам в конце каждого месяца в удобной для них форме. А в недалеком будущем его можно будет просмотреть на нашем сайте. Кроме того, ваш водитель не сможет произвести заправку на сумму, превышающую его суточный лимит. А лимит устанавливает только руководитель предприятия.

- Настолько ли карта универсальна?

- Вы уже знаете, что сейчас ОАО "Приморнефтепродукт" ведет работу по строительству супермаркетов на АЗС. На данный момент уже построено два магазина во Владивостоке: на АЗС "Маяк" и АЗС "Сахарный ключ". Так вот, все, что продается в них, можно приобрести по пластиковой карте, от продуктов питания до автомасел и автохимии. Удобно и практично.

- Кстати, много ли клиентов у вас сейчас?

- Да, конечно. Сегодня наши карты приобрели 800 юридических и 300 физических лиц - это почти 5 тыс. карт. Среди наших клиентов: группа компаний АТП "Приморье" и "АРГО-1", ООО "Хлебный Дом", ОАО "Пивоиндустрия Приморья", ДВГУ, УВД Приморского края, Приморское управление инкассации, ИФНС практически всех районов Владивостока и множество других торговых, промышленных и транспортных компаний.

Хочу отметить: все наши клиенты - люди, которые считают свои деньги.

- И последнее, как можно приобрести пластиковую карту НК "Альянс"?

- В любом городе края, где есть офис "Приморнефтепродукта", необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами. Там вам предоставят договор на обслуживание, который вы заполняете. Это займет не более 5 минут. Через 3 дня - вы владелец универсальной карты НК "Альянс". Как следствие, топливо - дешевле, деньги - под контролем.

Комментарий специалиста

Светлана ТИХОНОВА, заместитель главного бухгалтера ОАО "Пивоиндустрия Приморья":

- Наша компания перешла на карты "Приморнефтепродукта" 3 года назад. С 2006 г. они были усовершенствованы. Что хочу сказать: это очень удобная и практичная вещь. С момента перехода на безналичный расчет за ГСМ расходы на эту статью бюджета в нашей компании ощутимо уменьшились. Контроль за средствами - проще, возможность "взять на карман" у водителя - нулевая. Кроме того, проще стали проходить налоговые и аудиторские проверки.

Евгений БУБЛИКОВ: руководитель автотранспортной группы ОАО АКБ "Приморье":

- С картами "Приморнефтепродукта" мы имеем дело уже 10 лет. У них очень качественное топливо, что, безусловно, сказывается на работе каждой машины. Кроме того, заправки НК "Альянс" - по всему краю, что также очень удобно, ведь у нашего банка офисы по всему Приморью - вплоть до Лучегорска. Я, как лицо, материально ответственное, заинтересован в расходе топлива нашего автопарка. С картами - все очень просто. Есть лимит, есть пробег, есть выписка, есть сверка. Все просто и понятно. У водителя подзаработать не получается. Бухгалтерия довольна!

Любую справку по использованию пластиковой карты можно получить по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55, 1 этаж, кабинет 6, тел.: (4232) 40-31-29, 40-31-80.