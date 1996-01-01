Владивосток в Ozonе

Совокупный оборот ООО "Интернет Решения", компании, управляющей одним из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon, в 2005 г. вырос на 52% по сравнению с 2004 г. и составил $38 млн, сообщил генеральный директор ООО Бернар ЛЮКЕ. В том числе оборот интернет-магазина Ozon составил $19,3 млн.

В общем объеме продаж Ozon Россия составила 86%. При этом 49% продаж пришлось на Москву, 10% - на Санкт-Петербург, далее идут Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Тюмень, отметил Б. Люке.