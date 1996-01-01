Бараки унижают достоинство людей

Старшеклассники из хабаровского лицея "Вектор" стали победителями краевого этапа Всероссийской акции "Я - гражданин России".

Как сообщает пресс-служба администрации города, в своей работе старшеклассники обозначили очень острую и сложную социальную тему - ветхое жилье в городе. Для этого ребятам потребовалось всесторонние изучить проблему, повстречаться с обитателями бараков, оценить условия их жизни. Вывод ребят однозначен и совершенно справедлив - баракам в ХХI веке не место, они унижают достоинство и ломают судьбы людей.

Теперь вместе со сверстниками из других школ лицеисты "Вектора" будут участвовать в республиканском туре акции "Я - гражданин России".