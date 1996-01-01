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Архитектурой должны заниматься муниципалитеты?
Одним из наиболее важных вопросов, которые депутаты Законодательной думы Хабаровского края обсудили во время очередного заседания на минувшей неделе, стал Градостроительный кодекс России. Парламентарии выступили с законодательной инициативой в Госдуму о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в статью 8 Градостроительного кодекса.
По мнению одного из главных инициаторов поправок - председателя комитета по госстроительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям Александра ПЕТРОВА, необходимо пересмотреть положение о том, что строительные вопросы должны решать архитекторы и землеустроители на местах. В поселках и деревнях, где проживает менее тысячи человек, не очень легко будет найти не просто квалифицированных специалистов, но и более-менее компетентных людей. Напомним, что ранее все вопросы, связанные с градостроительством и землеотведением, находились в введении муниципальных образований, где есть подготовленные кадры. И на взгляд хабаровских депутатов, глупо было бы передавать эти обязанности на более низкий уровень. Более того, в своем обращении народные избранники попросили своих коллег из Госдумы обратить внимание на пункт о поселках и поселках городского типа. Для жителей один только статус может вылиться в неразбериху со льготами. Убеждать главных законодателей страны во всем этом хабаровские депутаты, надеясь заручиться также поддержкой коллег из других регионов страны, поручили члену Совета Федерации Виктору ОЗЕРОВУ.
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