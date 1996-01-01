ХКОООСАР хорошего тона

Благодаря хабаровским архитекторам облик дальневосточной столицы с каждым годом становится краше. Но для свежих идей и оригинальных технических решений необходимо тесное общение и плодотворное сотрудничество с коллегами по творческому цеху. Не случайно наиболее опытные архитекторы считают корпоративным правилом хорошего тона членство в Хабаровской краевой организации общественной организации "Союз архитекторов России" (ХКОООСАР). Каковы сегодняшние успехи краевого Союза архитекторов, которому через два года исполнится 70 лет? Этот вопрос был первым в интервью газете "ЗР" в Хабаровске" председателя правления региональной общественной организации Николая ПРОКУДИНА.

- По итогам прошлого года хотелось бы отметить значительно улучшение качества архитектурных работ членов нашего Союза. Он ведь для того и создан, чтобы аккумулировать их творческий потенциал и обеспечить условия для претворения лучших идей в жизнь, для популяризации всего нового, оригинального, что создано в творческих кузницах города и края.

Не может не радовать и тот факт, что наши ряды с каждым годом растут и крепнут. В 2005 году были приняты в члены Союза архитекторов России (САР) Марина РАДОНЕЖСКАЯ, Михаил ПОПОВ и Александр МАМЕШИН. В настоящее время в организации состоит 94 члена САР.

В минувшем году мы выдвинули кандидата в общественную палату РФ, приняли участие в фестивале "Зодчество-2005", городском смотре-конкурсе на лучшее архитектурное произведение года и мероприятиях, проводимых по линии Союза архитекторов России, Дальневосточного объединения организаций САР.

- Что бы вы назвали главным событием?

- Безусловно, это проходивший в Москве XIII международный фестиваль "Зодчество-2005". Фестивалю предшествовал традиционный смотр лучших архитектурных произведений 2003-2005 годов.

Хабаровская организация совместно с Министерством строительства края, проектными фирмами и организациями подготовили выставку из 50 планшетов, которая участвовала в конкурсе "Архитектура и градостроительство регионов и городов России". На выставке демонстрировались достижения края в области жилищного строительства, проекты зодчих Хабаровска за последние годы. В работе фестиваля приняли участие 12 специалистов

В день закрытия фестиваля на нашем стенде прошел "День Хабаровского края", где выступил вице-губернатор края Олег ЛЕХОВИЦЕР. Теплые слова в адрес дальневосточников высказал президент Союза архитекторов России Юрий ГНЕЗДОВСКИЙ. Он высоко оценил достижения архитекторов из Хабаровска, отметил высокий уровень проведения Дальневосточных фестивалей "Зодчество" и вручил нашей делегации диплом САР.

В выставке-конкурсе "Творческие архитектурные коллективы и мастерские" участвовали ООО "Акант", директором которого является А.Е. Мамешин, и архитектурная мастерская "ЧП Фомин Д.Ю.". Данные коллективы подготовили творческий отчет о работах последних лет.

На смотр лучших архитектурных произведений года архитекторы Хабаровска в разделе "Постройки" представили 8 работ, в разделе "Проекты" - 7 работ. По итогам данного смотра жюри фестиваля отметило дипломом в номинации "Общественные комплексы, здания и сооружения" Преображенский кафедральный собор в Хабаровске, который спроектирован КГУП "Хабаровскгражданпроект" в лице авторского коллектива архитекторов Н.Н. ПРОКУДИНА, Е.Н. СЕМЕНОВА, Ю.А. ЖИВЕТЬЕВА, М.А. БИЛАНА, при участии Н.Ю. ГАЙФУЛИНОЙ.

В номинации "Жилые здания" "бронзовый" диплом фестиваля заслужил жилой комплекс "Стрела" по ул. Тургенева в г. Хабаровске (архитектурная мастерская "Атриум", авторский коллектив архитекторов А.П. РЕДЬКИН, В.Н. БЕЛОШНИЧЕНКО, Г.Ю. БЫЧКОВСКАЯ).

- В каких еще форумах принимали участие хабаровские архитекторы?

- Прежде всего, в международном конгрессе архитекторов в Стамбуле - главном форуме архитекторов мира. Там работали 11 архитекторов Хабаровского края под руководством архитектора Анатолия РЕДЬКИНА. Начальник управления архитектуры и проектных работ Министерства строительства Хабаровского края Александр СЕЛЕМЕНЕВ подготовил видеофильм об архитектуре Хабаровска и выступил с докладом на конгрессе в Дни России.

- А как протекает архитектурная жизнь в рамках региона?

- Одним из главных мероприятий является Дальневосточный фестиваль "ДВ зодчество". В прошлом году в Хабаровске он состоялся уже в девятый раз и с этого года стал носить имя заслуженного архитектора России Александра Сергеевича ЧЕСКИДОВА. На него прибыло около 50 архитекторов практически со всего Дальневосточного округа.

Еще хотелось бы выделить IV межрегиональный Дальневосточный градостроительный семинар, который состоялся в прошлом году в Находке. В семинаре приняли участие около 70 архитекторов из Приморья, Южно-Сахалинска, Хабаровска. С докладом по проблемам нового Градостроительного кодекса РФ выступил член РАСН Виктор АНИКЕЕВ из Владивостока.

Также Хабаровская организация САР приняла активное участие в межрегиональном смотре "Архитектурные имена" в конце прошлого года во Владивостоке. На смотр было представлено 12 архитектурных произведений зодчих Хабаровска и выставка работ ООО "Акант". Большая часть проектов была удостоена дипломов различного ранга.

- Цель региональных архитектурных выставок - довести до общественности лучшие достижения хабаровских зодчих, в том числе - начинающих. Что в активе хабаровской организации САР на этом поприще?

- В феврале прошлого года в институте архитектуры и строительства Тихоокеанского государственного университета состоялся традиционный конкурс студенческих проектов, художественного творчества архитекторов.

А 26 мая были подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение года. Для этих целей департамент архитектуры и строительства Хабаровска выделил 50 тыс. руб. для премирования лауреатов. Победитель конкурса архитектор Елена ПАДАЛКО была поощрена поездкой в Москву для участия в мероприятиях фестиваля "Зодчество-2005".

Остается добавить, что работы наших архитекторов не остаются незамеченными и руководством края. Например, на соискание премии губернатора края в области архитектуры в прошлом году был выдвинут целый ряд архитектурных произведений и авторских коллективов. Данной премией был удостоен Преображенский кафедральный собор. И, думается, вполне заслуженно. Именно такие сооружения стяжают Хабаровску славу дальневосточной столицы.