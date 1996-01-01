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Тариф "конкурентный"
Каждый абонент телефонной связи сможет заключить договор на оказание услуг международной и междугородней связи с тем оператором, который сможет предложить наиболее подходящие условия. В Хабаровском крае полным ходом идет демонополизация услуг связи.
Как сообщил министр промышленности, транспорта и связи края Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ, уже 21 оператор получил лицензии на оказание услуг международной и междугородной связи. Каждый из них начал строительство собственных междугородных и международных зон доступа, а также организацию наземных и спутниковых каналов связи. В соответствии с международными стандартами будет меняться нумерация, вводиться новые коды доступа и вызова.
Начальник Управления Россвязьнадзора по Хабаровскому краю Сергей КОСТЫЛЕВ рассказал, что пока доля телекоммуникаций во внутреннем национальном продукте составляет около 5%. Это единственная отрасль, где темпы роста самые максимальные. Поэтому Правительством РФ поставлена цель - вывести этот сегмент рынка на первое место, довести до уровня развитых стран, где доля коммуникаций занимает 20-30% внутреннего продукта. В крае уже сейчас действуют две сети - Ростелекома и Транзит Телекома. Строят свои узлы и другие операторы. Пользователь уже сегодня имеет возможность выбирать, какой для него оператор удобнее. Конкуренция приведет к тому, что операторы начнут борьбу за пользователя сетей, предоставляя более качественные и дешевые услуги. Внутри края начали работать операторы зоновой связи. На предоставление этой услуги выдано уже более двадцати лицензий. Россвязьнадзору законом вменено осуществлять контроль за тарифной политикой.
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