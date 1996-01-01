Россия может остаться без импортного вина

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), похоже, всерьез решила позаботиться о здоровье выпивающих россиян. В ближайшее время может быть введено эмбарго на ввоз в страну аргентинских и чилийских вин. Выяснилось, что эти страны также упомянуты в постановлении Роспотребнадзора как неблагонадежные импортеры алкогольной продукции. Аналогичное определение уже получили Грузия и Молдова.

В соответствии с документом на днях был введен запрет на импорт молдавских и грузинских вин, как несоответствующих требованиям российских стандартов. Участники рынка опасаются, как бы участь грузинского и молдавского алкоголя не постигла весь рынок импортируемого столового вина.

Ежемесячно в Россию ввозится около 50 млн литров зарубежной алкогольной продукции. Согласно постановлению Роспотребнадзора от 15 марта 2006 г., подписанному главным государственным санитарным врачом РФ Геннадием ОНИЩЕНКО, "наиболее часто не соответствуют требованиям безопасности виноградные вина и коньяки, поступающие в Россию из стран СНГ, а также Чили и Аргентины". В 2005 г. доля чилийского вина в общем объеме импорта винодельческой продукции составила 1,5% (562,4 тыс. дал), а доля аргентинского 2% (722 тыс. дал). Крупнейшим импортером аргентинского вина в России является компания "Винный мир", а чилийского - компания "Уайтхолл".

Как сообщил на пресс-конференции председатель правления холдинга "Винный мир" Петр КАНЫГИН, посольства Чили и Аргентины обращались в Роспотребнадзор за разъяснениями, однако ответа пока не получили. В самом "Винном мире", похоже, не сомневаются, что запрет на реализацию продукции из Чили и Аргентины - это вопрос времени. "Геннадий Онищенко просто так заявлений не делает, и если он сказал, что считает большую часть вин и коньяков из Аргентины и Чили некачественными, то можно смело ожидать мер, которые за этим последуют", - заявил руководитель пресс-службы холдинга "Винный мир" Андрей ЕГОРОВ. Другие участники и эксперты рынка также разделяют опасения "Винного мира", хотя их заявления и не столь категоричны. Член думского Экспертного совета по алкогольному рынку Павел ШАПКИН считает, что пока трудно делать прогнозы относительно того, что ждет аргентинские и молдавские вина в России, поскольку "логика в действиях Роспотребнадзора прослеживается не очень четко". В Роспотребнадзоре от комментариев отказываются.

Обвинения в том, что чилийские и аргентинские вина некачественные и могут нанести вред здоровью, эксперты считают смешными. "Чилийские вина считаются одними из лучших в мире, поэтому заявления Роспотребнадзора в их адрес просто оскорбительны", - отметил пресс-секретарь Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим ДРОБИЗ. Вина из Аргентины, по словам Павла Шапкина, может, и не обладают превосходным качеством, "но это вовсе не повод, чтобы говорить о том, что они опасны для здоровья. Нужно очень серьезно думать, прежде чем делать какие-то выводы", - считает г-н Шапкин. В СУАРе обращают внимание на то, что аргентинских вин в России не так много, но при этом огромное количество аргентинского виноматериала идет на производство российского вина. Эмбарго на аргентинскую продукцию соответственно ударит по российским виноделам.

Участники рынка согласны с Роспотребнадзором, что необходимо улучшать контроль за качеством поставляемого вина в Россию. Правда, способ решения этой проблемы вызывает сомнение. "Усиление контроля над качеством необходимо, но я не поддерживаю идею запрета импорта, потому как из-за него могут пострадать и добросовестные производители", - говорит директор по маркетингу холдинга Gerrus Grup Кирилл БУТКО. По мнению Вадима Дробиза, Роспотребнадзору в первую очередь следовало бы заняться винами отечественного производства, поскольку их качество зачастую вызывает сомнения. "В Татарстане, например, 72% забракованных вин были сделаны на территории России", - сказал г-н Дробиз.

По мнению экспертов, если следовать логике Роспотребнадзора и запрещать ввоз любого потенциально некачественного вина, "под горячую руку" может попасть практически весь рынок столового вина. "Например, французские столовые вина, которые поставляются в Россию, тоже не самого высокого качества, поэтому нельзя исключать, что ведомство г-на Онищенко может ввести запрет и на их реализацию", - горячится Вадим Дробиз.