Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия может остаться без импортного вина
Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), похоже, всерьез решила позаботиться о здоровье выпивающих россиян. В ближайшее время может быть введено эмбарго на ввоз в страну аргентинских и чилийских вин. Выяснилось, что эти страны также упомянуты в постановлении Роспотребнадзора как неблагонадежные импортеры алкогольной продукции. Аналогичное определение уже получили Грузия и Молдова.
В соответствии с документом на днях был введен запрет на импорт молдавских и грузинских вин, как несоответствующих требованиям российских стандартов. Участники рынка опасаются, как бы участь грузинского и молдавского алкоголя не постигла весь рынок импортируемого столового вина.
Ежемесячно в Россию ввозится около 50 млн литров зарубежной алкогольной продукции. Согласно постановлению Роспотребнадзора от 15 марта 2006 г., подписанному главным государственным санитарным врачом РФ Геннадием ОНИЩЕНКО, "наиболее часто не соответствуют требованиям безопасности виноградные вина и коньяки, поступающие в Россию из стран СНГ, а также Чили и Аргентины". В 2005 г. доля чилийского вина в общем объеме импорта винодельческой продукции составила 1,5% (562,4 тыс. дал), а доля аргентинского 2% (722 тыс. дал). Крупнейшим импортером аргентинского вина в России является компания "Винный мир", а чилийского - компания "Уайтхолл".
Как сообщил на пресс-конференции председатель правления холдинга "Винный мир" Петр КАНЫГИН, посольства Чили и Аргентины обращались в Роспотребнадзор за разъяснениями, однако ответа пока не получили. В самом "Винном мире", похоже, не сомневаются, что запрет на реализацию продукции из Чили и Аргентины - это вопрос времени. "Геннадий Онищенко просто так заявлений не делает, и если он сказал, что считает большую часть вин и коньяков из Аргентины и Чили некачественными, то можно смело ожидать мер, которые за этим последуют", - заявил руководитель пресс-службы холдинга "Винный мир" Андрей ЕГОРОВ. Другие участники и эксперты рынка также разделяют опасения "Винного мира", хотя их заявления и не столь категоричны. Член думского Экспертного совета по алкогольному рынку Павел ШАПКИН считает, что пока трудно делать прогнозы относительно того, что ждет аргентинские и молдавские вина в России, поскольку "логика в действиях Роспотребнадзора прослеживается не очень четко". В Роспотребнадзоре от комментариев отказываются.
Обвинения в том, что чилийские и аргентинские вина некачественные и могут нанести вред здоровью, эксперты считают смешными. "Чилийские вина считаются одними из лучших в мире, поэтому заявления Роспотребнадзора в их адрес просто оскорбительны", - отметил пресс-секретарь Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим ДРОБИЗ. Вина из Аргентины, по словам Павла Шапкина, может, и не обладают превосходным качеством, "но это вовсе не повод, чтобы говорить о том, что они опасны для здоровья. Нужно очень серьезно думать, прежде чем делать какие-то выводы", - считает г-н Шапкин. В СУАРе обращают внимание на то, что аргентинских вин в России не так много, но при этом огромное количество аргентинского виноматериала идет на производство российского вина. Эмбарго на аргентинскую продукцию соответственно ударит по российским виноделам.
Участники рынка согласны с Роспотребнадзором, что необходимо улучшать контроль за качеством поставляемого вина в Россию. Правда, способ решения этой проблемы вызывает сомнение. "Усиление контроля над качеством необходимо, но я не поддерживаю идею запрета импорта, потому как из-за него могут пострадать и добросовестные производители", - говорит директор по маркетингу холдинга Gerrus Grup Кирилл БУТКО. По мнению Вадима Дробиза, Роспотребнадзору в первую очередь следовало бы заняться винами отечественного производства, поскольку их качество зачастую вызывает сомнения. "В Татарстане, например, 72% забракованных вин были сделаны на территории России", - сказал г-н Дробиз.
По мнению экспертов, если следовать логике Роспотребнадзора и запрещать ввоз любого потенциально некачественного вина, "под горячую руку" может попасть практически весь рынок столового вина. "Например, французские столовые вина, которые поставляются в Россию, тоже не самого высокого качества, поэтому нельзя исключать, что ведомство г-на Онищенко может ввести запрет и на их реализацию", - горячится Вадим Дробиз.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ