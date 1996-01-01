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Японцы пришли на базу
Кто сказал, что хабаровским бизнесменам не хватает амбиций? Первая партия японских товаров поступит в апреле на консигнационный склад в краевом центре. Это реальный и материальный итог совместной деятельности российских и японских компаний ООО "Сэнкон", ООО "МИГ-Трейд", ООО "Росбакалея".
"Наша цель - сделать Хабаровск центром распределения японских товаров. Если раньше японские товары шли в Россию через Финляндию и Москву, то впредь будут распространяться по территории нашей страны из Хабаровска", - уверенно и спокойно заявил на встрече членов бизнес-клуба при Японском центре исполнительный директор ООО "МИГ-Трейд" Владимир БЛОХИН.
Подведение итогов деятельности участников бизнес-клуба в Японском центре было приурочено к окончанию очередного финансового года в Японии и совпало с посещением Хабаровска делегацией японских бизнесменов - представителей малого и среднего бизнеса РОТОБО. Получилось празднично и интересно.
Последнее событие - запуск проекта "Техноцентр" - стало центральным. "Консигнационный склад, - поясняет вице-президент Дальневосточной ТПП Игорь ВОСТРИКОВ, - это склад, куда завозятся и откуда реализуются товары, находящиеся под таможенным контролем".
Владельцем склада в Хабаровске является японская логистическая компания ООО "Сэнкон", которая организует доставку японских товаров в Россию. Продажей товаров в России будет заниматься ООО "МИГ-Трейд". Склад располагается на площадях ООО "Росбакалея" (бывшее предприятие оптовой торговли).
Со слов Владимира Блохина, главная задача, которую решает консигнационный склад, - это оптимизация поставок японских товаров на российский рынок. "Как это обычно происходит? - делится опытом Владимир Блохин. - Японская фирма готова продать товар, наша - хочет купить. Японцы говорят: "Платите за товар в Японии, забирайте и везите в Россию". Наши отвечают: "Нет, привезите в Россию, мы заплатим и возьмем". Почему японцы настаивают на оплате в Японии? Это сокращает их риски и затраты, связанные с доставкой товара в Россию".
Создание склада в Хабаровске с точки зрения снижения затрат и безопасности выгодно и поставщикам, и покупателям по нескольким причинам.
Во-первых, для японцев гарантией доставки и сохранности товара в России является то, что собственник склада - японская компания, известная в Стране восходящего солнца.
Во-вторых, гарантией безопасности товара в России для них служит то, что территория, на которой располагается склад, является собственностью правительства края (ООО "Росбакалея" - предприятие со 100% долей государства в уставном капитале). Для российских компаний при наличии склада отпадает необходимость брать на себя риски по доставке товара из Японии и появляется возможность выбрать товар и забрать оптимальную партию.
Интерес к складу со стороны японских бизнесменов подтверждает глава делегации японских предпринимателей РОТОБО господин СУДЗУКИ: "Консигнационный склад - это новая, очень интересная бизнес-модель. Сейчас, если японская компания (малое или среднее предприятие. - Прим. авт.) что-то покупает в России или продает сюда, то возникает очень много проблем. Сразу много не продашь - это сложно, а мало везти - невыгодно. На консигнационном складе можно будет хранить свои продукты и продавать по частям. Нам это интересно".
Первая партия японских товаров придет на склад в апреле. Со слов генерального директора ООО "МИГ-Трейд" Владимира ФАДЕЕВА, будет завезено несколько контейнеров с продуктами питания, товарами повседневного спроса, бытовой техникой.
"Речь идет о продуктах питания быстрого приготовления, соусах и всего того, что связано с японской кухней, - уточняет Владимир Фадеев. - Рассматривали предложение о поставке жидкокристаллических телевизоров большой диагонали". Говоря об объемах поставок, Владимир Фадеев замечает, что начинать будут с 3-5 контейнеров. Если спрос оправдает ожидания, то и 40 контейнеров - не проблема.
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