Европа нас оденет

Несмотря на обилие азиатского товара, спрос на одежду европейских марок во Владивостоке продолжает расти. У модных магазинов расширяется клиентская аудитория, появляются новые бренды... Да и сам бизнес становится цивилизованным: все больше людей в этой отрасли начинают работать так, как принято в мировой индустрии моды.

Откуда берутся коллекции?

Первые магазины модной европейской одежды появились во Владивостоке в середине 90-х годов. За десять лет этот бизнес шагнул далеко вперед, и дело не только в том, что сегодня торговые точки растут как грибы после дождя, - изменился сам подход. "Челночный" способ остался в прошлом: скупать на европейских стоках нераспроданные остатки прошлых коллекций давно уже считается дурным тоном. Если кто-то этим промышляет, то уважения со стороны коллег он не вызывает. Сегодня в этом бизнесе принято работать напрямую с Европой, посещать модные показы в шоу-румах и заказывать коллекцию за несколько месяцев до начала сезона.

Разумеется, привезти всю коллекцию невозможно, да и вряд ли целесообразно: далеко не все, что создает европейская дизайнерская мысль, будет востребовано в нашем городе. На что же ориентируются владельцы и директора модных магазинов при выборе товара? Во-первых, на свой вкус и интуицию, во-вторых, на аналитические данные по продажам: какие цвета, модели, размеры наиболее востребованы среди клиентской аудитории.

"Практически все вещи, которые представлены в нашем магазине, я надела бы сама", - признается Ольга ДАНИЛИНА, владелица Сorner Patrizia Pepe.

"По отзывам покупателей, владивостокские коллекции MaxMara более яркие, более красочные, чем московские, - отмечает Наталия РЕМИЗОВА, владелица магазинов модной одежды MaxMara и "Имидж". - Да и размерный ряд у нас другой: во Владивостоке стройных девушек гораздо больше и очень востребована одежда небольших размеров".

"В подборе коллекций для нашего бутика участвуют обе совладелицы, причем одна из них на сегодняшний день является гражданкой Италии, - рассказывает Павел СОЛЕВАРОВ, PR-директор бутика Premiere. - Свежий взгляд с Аппенинского полуострова и знание местного рынка, вкусов и предпочтений наших клиентов в сумме дают любопытный результат: в нашем магазине можно встретить и вполне традиционные, классические модели, и экстравагантные вещи, которые являются последним "писком" европейской моды".

Профессионалы говорят, что модные тенденции приходят в Россию с опозданием в 1-2 года по сравнению с Западной Европой. Поэтому бывает, что до некоторых вещей покупатели "дозревают" только тогда, когда сезон уже подходит к концу и начинается распродажа.

Одеваемся дома

Стоит ли сегодня ехать в столицу за модной одеждой? "Во Владивостоке представлены все известные европейские бренды, да и коллекции поступают к нам одновременно с Миланом и Парижем", - уверена Юлия ВОРОЖЦОВА, владелица ТД Status.

Добавим, что в ближайшее время во Владивостоке запланировано открытие нескольких салонов с новыми брендами. На Посьетской, 21 появится еще один магазин Торгового Дома Status: это будет первый в городе бутик с двухуровневым торговым залом. Владелицы бутика Premiere откроют магазин на Алеутской. А на Тополиной аллее в центре города заработает новая VIP Persona, где смогут одеваться и дамы с пышными формами, и обладательницы стандартных размеров.

Если же говорить о ценах, то во Владивостоке они ненамного превышают европейские, а иной раз практически от них не отличаются. Ну а в Москве цены на новые коллекции зачастую даже выше, чем у нас. Почему? Среди главных причин специалисты называют, во-первых, стоимость аренды торговых площадей, которая в столице (особенно в центре), не сравнима с нашей, и, во-вторых, высокую покупательскую способность населения. По наблюдениям Наталии Ремизовой, разница в ценах на новые коллекции MaxMara между Москвой и Владивостоком может доходить до 40%.

А вот политика скидок и распродаж в России индивидуальна для каждого магазина (в отличие от Европы, где действуют строгие правила). Поэтому тут никаких сравнений по ценам проводить нельзя: захотелось владельцу, чтобы товар из прошлой коллекции не задерживался в магазине, - он может снизить цену на свое усмотрение...

Что же происходит с теми вещами, которые "не ушли" в момент распродажи? Во всех европейских странах они отправляются в дисконтный центр (или сток-центр), куда свозятся нереализованные остатки коллекций из различных магазинов. В Москве такие центры появились несколько лет назад, а вот во Владивостоке их пока нет - это отдельный бизнес, который требует особого подхода, и взяться за организацию сток-центра в нашем городе пока никто не решается.

Модный магазин - это...

...Целая наука: здесь важно все, от оформления интерьера до поведения продавцов-консультантов. Большую роль играет комплексный подход: в "правильном" магазине модной одежды вы сможете одеться с ног до головы, вам помогут подобрать одежду, обувь и аксессуары, сочетающиеся друг с другом, а сделать это порой не так просто - тут нужен профессиональный взгляд.

"Привезти товар из-за границы и выставить его на продажу несложно, гораздо труднее создать концептуальный бутик, - считает Ольга КОЗУБ, директор магазина VIP Persona. - Главное для нас - чтобы клиент, попадая в это пространство, чувствовал себя комфортно, тогда ему захочется возвращаться сюда снова и снова. Модный магазин - это живой организм: мы устраиваем вечеринки, поздравляем наших клиентов с днем рождения и другими праздниками, в бутике есть VIP-комната, действует система дисконтных карт, а ценовая политика очень гибкая. Подгонка по фигуре производится бесплатно, если речь идет о новой коллекции. Поскольку VIP Persona официально представляет европейские торговые марки, мы готовы решать любые проблемы: при возникновении дефектов (хотя такое бывает редко) клиент всегда может к нам обратиться, и мы обязательно свяжемся с производителем".

Одна из трудностей, с которой сталкиваются модные магазины на Дальнем Востоке, - это недостаточно информированная покупательская аудитория. Многие состоятельные люди, которые могли бы стать клиентами бутиков, слабо разбираются в брендах, не следят за модными тенденциями и часто недоумевают, почему одежда азиатских и европейских производителей так отличается по ценам. "Люди, достигшие определенного благосостояния и положения в обществе, должны быть и одеты соответственно, - говорит Ольга Козуб. - Дресс-код действует во всем мире, и его никто не отменял. Хотим мы того или нет, но встречают всегда "по одежке", а значит, она должна быть качественной, стильной и соответствовать духу времени. Но, к сожалению, еще не все это осознали, поэтому многие владельцы и директора бутиков сегодня берут на себя просветительские функции: устраивают модные показы, выступают в СМИ и не пренебрегают возможностью лишний раз побеседовать с клиентом, ответив на вопросы и удовлетворив его любопытство".

Это дает результаты: все наши собеседники в один голос говорят, что с каждым годом их клиентская аудитория расширяется. Сегодня она включает в себя топ-менеджеров, представителей бизнеса, творческую интеллигенцию, крупных чиновников, "продвинутую" молодежь, а также энергичных, перспективных людей, которые хотят хорошо одеваться, но пока не имеют большого достатка.

"Некоторые клиенты приходят в магазин, едва узнав о поступлении новой коллекции, или заранее отбирают модели по фотографиям и вносят предоплату - бывает, что вещь не успевает дойти до прилавка, - рассказывает Павел Солеваров. - Другие дожидаются распродаж, и это совершенно нормально - такая практика действует во всем мире". Уважающий себя магазин никогда не пренебрегает менее состоятельными клиентами. "Одно из главных требований, которое мы предъявляем к своим продавцам, - чтобы у них не было высокомерия, - отмечает Ольга Данилина. - Они всегда должны быть приветливы и вести себя так, чтобы человек, зайдя в магазин, понял: здесь рады любому клиенту, независимо от его финансовой состоятельности".

Фото из каталога Vogue.