LIEBHERR. Краны из Германии. Превосходство в качестве

Более 70% объема оборота немецкого концерна LIEBHERR составляет производство строительного оборудования. В прошлом году большая часть экспортированной концерном в Россию техники пришлась на мобильные и башенные краны.

Концерн LIEBHERR имеет более 20 заводов в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и других странах мира. Там трудится 23 тысячи сотрудников. Общий годовой оборот компании превышает 4 млрд. евро. Помимо строительной техники LIEBHERR выпускает станки и поточные линии, холодильное, бытовое и промышленное оборудование, системы кондиционирования и гидравлики для авиации и транспорта.

По словам генерального директора ООО "Либхерр-Русланд" Николауса фон Зеела, за два последних года поставки башенных кранов в Россию увеличились более чем на 30%. За 2004 год концерн LIEBHERR поставил в Россию 43 башенных крана, за 2005 г. - уже 52, из них - больше половины в Северо-Западный регион. И если пять лет назад лидером импорта строительной техники была Москва, то сегодня Санкт-Петербург по количеству импортируемых кранов превосходит столицу.

"Компания LIEBHERR предлагает разные модели башенных кранов, поэтому их можно использовать для строительства любых объектов. Пять типов размеров башен, разные опорные рамы, возможность собирать краны на различных основаниях - всё это дает большие возможности для выбора комбинации исполнения кранов. Например, кран ЕС-Н-112 грузоподъемностью 8 тонн может монтироваться с вылетом стрелы до 55 метров, а также строиться на разных типах башен. Вылет стрелы у тяжелых кранов может достигать 80 метров.

Мобильные краны LIEBHERR удобны тем, что их легко ремонтировать, а также доставлять с одной стройплощадки на другую всего за 1-2 дня. Чаще всего их применяют для строительства коттеджей, торговых комплексов.

Краны универсальные общестроительного назначения, имеющие модульные конструкции, могут варьироваться по высоте подъема (до 259 метров).

Преимуществом кранов LIEBHERR можно считать и то, что они не шумные. Будучи значительно "тише" кранов российского производства, они могут работать в пределах санитарных норм на достаточно близком расстоянии от уже действующих зданий, в том числе и жилых.

Скорость рабочих движений LIEBHERR достаточно высока: подъем груза - 100 метров в минуту, изменение вылета стрелы - до 100 метров в минуту. Это в два-три раза быстрее, чем у российских кранов.

На кранах LIEBHERR применяются частотные преобразователи, что дает возможность плавно изменять рабочие скорости машины. Например, можно автоматически менять скорость перемещения груза в зависимости от его веса. Легкий груз можно поднимать с гораздо большей скоростью, чем тяжелый.

Краны LIEBHERR могут устойчиво работать при ветре до 20 метров в секунду на уровне кабины машиниста. При этом все рабочие процессы контролируются автоматикой. Если кран с грузом не может преодолеть слишком сильный ветер, то он просто остановится и электрооборудование не выгорит.

Кроме того, у этих кранов очень надежная система электронных приборов безопасности. В кабине машиниста имеется информационное табло, которое указывает фактический вес груза, висящего на крюке, фактический вылет крюка и высоту его подъема, величину разрешенной грузоподъемности при фактическом вылете.

Все эти данные помогают машинисту оценивать ситуацию: он видит на дисплее, какой резерв у него еще есть по вылету крюка и по грузоподъемности на данном вылете стрелы, видит величину фактического веса груза и управляет краном в зависимости от ситуации. Кран управляется при помощи рычагов управления: пока машинист держит руку на рукоятке управления, механизм работает, как только он перестает или прикладывает усилие к рукоятке, механизм автоматически останавливается. Механизмы поворота с гидромуфтой позволяют очень мягко притормаживать и точно наводить груз на ту точку, в которую его нужно опустить.

В кабине созданы комфортные условия для машиниста. Система отопления может работать в автономном режиме, она может автоматически включиться и выключиться в заданное время.

Наращивание высоты крана производится собственными механизмами. По мере увеличения этажности строящегося дома производится и наращивание высоты башни и крепление ее к зданию. На устойчивость любого крана влияет высота башни. Поскольку у российского крана КБ-474 только один тип башни, высота свободно стоящего крана четко фиксирована. Концерн LIEBHERR создал краны с различными сечениями башни, поэтому они могут иметь разные разрешенные высоты свободно стоящего крана. Если отечественный кран с высотой башни 85 метров должен стоять с двумя креплениями к зданию, то LIEBHERR - только с одним. При высоте башни 110 метров кран КБ-474 должен иметь три или четыре настенные опоры, а немецкий кран - всего две.

Не секрет, что российские краны уступают немецким по многим параметрам. Как правило, у них только один вариант грузовой лебедки. Краны фирмы LIEBHERR могут быть укомплектованы различными по мощности и скоростям подъема лебедками. Они обеспечивают высоту подъема грузов до 259 метров.

Очень важная характеристика - мощность источника электропитания. У кранов LIEBHERR она гораздо ниже, чем у российских. Так, мощность источника питания для крана КБ-474 составляет 150 кВт, а для кранов модели ЕСН-180 при большом грузе и высокой скорости подъема - 90 кВт, для модельного же ряда 2005 года - и вовсе 80 кВт.

Это достигается за счет применения специальных электродвигателей и коробок передач. Если электрические сети слабые, то краны 180 ЕС-Н-10 и 112 ЕС-Н-8 могут быть выполнены с помощью лебедки 30 кВт, при этом необходимая мощность источника составит не более 60 кВт, но снизится скорость подъема груза. При мощности лебедки 37 кВт потребуется источник питания всего 70 кВт, а с лебедкой 45 кВт - максимум 80. Кран КБ-474 существует только в одном варианте и требует мощность источника питания 150 кВт".

Превосходное качество кранов LIEBHERR дополняется возможностью управления оборудованием дистанционно.

Дальневосточный региональный центр ООО "Либхерр-Русланд", главный офис которого расположен в г.Хабаровске, представляет весь модельный ряд башенных кранов LIEBHERR, включая быстромонтируемые башенные краны на автомобильном шасси.

Все виды оборудования, предлагаемые компанией на Дальнем Востоке, при необходимости поставляются с применением рассроченных платежей или в лизинг.

ООО "Либхерр-Русланд", г. Хабаровск, ул.Гоголя, 21, 5-й этаж. Тел.: (4212) 747 847 Факс: (4212) 747 849 FarEast.LRU@Liebherr.com