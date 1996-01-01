Оконный штрих,

Весной самое время заняться ремонтом. Тогда летом вы сможете насладиться солнцем и морем, и вам не придется думать о предстоящих хлопотах, связанных с заменой обоев, дверей и окон.

То, что начинать ремонт квартиры нужно с установки оконных конструкций - истина известная. Но чтобы окна изготовили и поставили в указанные сроки, чтобы в вашем доме исчезли сквозняки, нужно выбрать надежную компанию, качество работы которой не вызывает сомнений. Как это сделать? Наш консультант - начальник отдела продаж компании "Огни Большого Города" Марина ЖИТНИКОВА.

- Марина Селиверстовна, на что в первую очередь стоит обратить внимание, когда обращаешься в оконную компанию?

- Начать следует, конечно, со звонка в офис выбранной вами фирмы. Уже после первого знакомства по телефону вы можете сделать для себя некоторые выводы. Насколько с вами корректно вели беседу и отвечали на интересующие вопросы. Даже самые мельчайшие подробности вы вправе спросить при первом звонке. Следующий этап - это поездка в офис. Здесь вы должны посмотреть лицензию на право заниматься данным видом деятельности, сертификаты соответствия Госстроя России на оконные конструкции и стеклопакеты. Обратите внимание, на какую фирму они оформлены и на сроки действия сертификатов. Затем при составлении договора будьте внимательны и обговаривайте все до мелочей, начиная от времени приезда мастера по замеру окна и заканчивая вывозом строительного мусора.

- Какой источник информации вы могли бы посоветовать? Газеты, телевидение или "сарафанное радио"?

- Самый надежный способ - обращаться в компанию, услугами которой уже воспользовались ваши знакомые и порекомендовали вам. Только не стоит расспрашивать тех, кто окна поставил совсем недавно. В советчики годится только перезимовавший с новыми рамами потребитель. И желательно не одну зиму. Расспрашивать его надо по пунктам: что? где? почему? Ведь у закрытого окна какие обязанности? Не пропускать воду, не запотевать, не продуваться и не выпускать тепло, то есть сохранять уют и комфорт в вашем доме.

- Некоторые компании заманивают клиентов более низкими по сравнению с конкурентами ценами? Как к этому относиться?

- Невысокая стоимость оконных конструкций - одна из уловок, на которые идут некоторые фирмы. Прежде чем сделать заказ в такой компании, выясните, что входит в стоимость. Как правило, они могут не включить в прайс такие обязательные атрибуты, как москитная сетка, подоконник, отлив, демонтаж старых окон или подъем на этаж. Вот вам и низкая цена! Либо второй вариант. Вы выбираете фирму, которая предлагает установить окна довольно дешево. Заключаете договор, платите деньги, а получаете окно только через два-три месяца. Так что еще раз повторюсь: внимательно читайте договор, чтобы потом было с чем отстаивать свои права.

- И последний вопрос. Если окно вдруг начало пропускать влагу, перестало открываться и т.д. Вы звоните в фирму, а ее уже не существует. Что делать в такой ситуации? Куда обращаться?

- Действительно, встречаются и такие фирмы на рынке. Их быстро открывают, указывают привлекательные цены и также быстро закрывают. А кто будет проводить гарантийный ремонт, кто окажет постгарантийные услуги, если фирмы уже не существует? Поэтому если с вами случилась подобная ситуация, то в первую очередь вы должны написать заявление в территориальное управление Роспотребнадзора и начать самостоятельный поиск обидчиков.

В заключение хотелось бы отметить основные признаки "правильной" оконной компании - это грамотный и учтивый персонал, профессиональный замер, грамотно составленный договор, сертифицированный продукт (окно), монтаж с точным соблюдением технологии и гарантийные обязательства. Если фирма соблюдает все эти условия, то вам гарантировано комфортное жилье с вашим окном не один десяток лет.

Какие окна прелагают компании Владивостока вы можете узнать в печатной версии "ЗР" (№25, 30 марта 2006 г.). По вопросам приобретения обращайтесь в отдел распространения по тел. (4232) 45-66-27.