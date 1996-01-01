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Элитный район
В этом выпуске "Строим город" мы начинаем рассказывать о новостройках Владивостока. Открывает серию материалов Фрунзенский район - небольшой по территории, но при этом самый сложный для инвесторов, поскольку в силу своего расположения требует повышенных затрат.
Тем не менее строительство здесь ведется, и его доля, например, в жилом фонде, по сравнению с другими районами города выше, чем было лет десять назад. Сегодня в разной стадии строительства находятся 13 многоэтажных домов и жилых комплексов. При этом большинство строящегося жилья - с претензией на престижность.
Надо заметить, что многоэтажное строительство во Фрунзенском районе в основном сосредоточилось на нескольких участках: в районе "Дальпресса" на ул. Авроровской и на сопке Тигровой (ул. Бестужева).
Понятно, что многоэтажному жилью трудно вписаться в те техусловия, которые выдают коммунальщики и другие согласительные органы. Вот почему в последнее время сформировались элитные малоэтажные жилые комплексы на сопке Тигровая и "Побережье" на м. Кунгасном. Аналогичные зоны появляются в районе б. Федорова и в самой южной части Эгершельда, откуда вот-вот предполагается пробросить мост на о. Русский.
В административно-деловой части Владивостока в ближайшее время введут в строй бизнес-центры ООО "Ораз" и "Аттик-Строя". Следом сдаются здания группы компаний "Эскадра" по ул. Пограничной и "Наша Марка" по ул. Тигровой. Среди других нежилых объектов выделяются торговые центры, самый крупный из которых - Clever House. Возводит центр ООО "Отечество". Эта же компания начала строить уникальную многоэтажную крытую автопарковку напротив здания городской администрации.
Надо отметить еще несколько новостроек, которые станут украшением Фрунзенского района и центра: это церковь Покрова Божьей Матери в Покровском парке, новое здание ВГУЭС на повороте с ул. 1-й Морской на ул. Бестужева, здание библиотеки ДВГУ и обновленная набережная Спортивной гавани.
Карту новостроек Фрунзенского района смотрите в печатной версии "ЗР" (№25, 30 марта 2006 г.). По вопросам приобретения обращайтесь в отдел распространения по тел. (4232) 45-66-27.
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