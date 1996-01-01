Водки стали производить меньше, а молока - больше

3 млрд руб. перечислили предприятия пищевой промышленности в бюджет Хабаровского края за прошлый год. Рост по отношению к 2004 году составил 115%. Об этом сообщил министр пищевой промышленности и потребительского рынка края Сергей ЛОПАТИН.

Всего пищевой продукции произведено на сумму 9,6 млрд руб. Темпы роста объемов производства оказались таковы: по цельномолочной продукции на 12%, полуфабрикатам - на 3%, пиву - на 20%, безалкогольным напиткам - на 16%, комбикормам - на 28%. Населению края в 2005 году реализовано товаров на сумму 59 млрд руб., что по сравнению с 2004 годом выше на 13%. Доля прибыльно работающих предприятий пищевой промышленности в 2005 году составила свыше 80%. Однако, несмотря на положительную динамику развития отрасли, не все так хорошо, как хотелось бы. Вот, например, из-за ограничения ввоза импортного мяса и недостатка отечественного сырья выпуск колбасных изделий в 2005 году снижен более чем на 10%. А жесткая конкуренция по цене по сравнению с продукцией, завезенной из-за пределов края, не лучшим образом повлияла на объемы производства водки и ликероводочных изделий (на 11% меньше), майонеза - на 15%, макаронных изделий - на 9%, муки - на 30%.

Как признался министр, толком не удалось решить и проблему качества пищевой продукции. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 2005 году провели более тысячи проверок предприятий торговли и общественного питания, в результате чего выявили 662 нарушения (64% от всех проверенных). В десятке самых популярных нарушений: несоблюдение условий хранения и реализации товаров, обсчет покупателей, отсутствие контроля за качеством релизуемых товаров. По материалам проверок возбуждено 561 дело об административных правонарушениях и начислено штрафов на общую сумму более 1 млн руб.

Один из самых важных и наиболее часто подделываемых продуктов - алкоголь - правительство Хабаровского края решило взять под свой особый контроль. На прошлой неделе губернатор края Виктор ИШАЕВ подписал постановление, которым утвердил положение о межведомственном дегустационном совете по оценке качества местного алкоголя и порядок добровольной проверки продукции. Планируется, что на бутылки будут наносить специальные штрих-коды, свидетельствующие о безопасности содержимого тары. До 1 мая на конкурсной основе определят оператора, который займется "кодированием". Потребители водки вряд ли когда-нибудь предпочтут ее молоку, а риск нарваться на фальсифицированный продукт, согласно планам краевых властей, уменьшится в разы.