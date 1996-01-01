Простое решение - Lexmark P4350!

Иногда нам приходится преодолевать огромные сложности и небывалые трудности для того, чтобы насладиться пьянящим моментом счастья... Наверное, именно это ощущают альпинисты, покоряющие все новые и новые вершины планеты! Чтобы взглянуть на мир с высоты птичьего полета, с самой высокой точки планеты - нужны годы тренировки, тысячи пробных восхождений!

Для таких людей покорение "главной" высоты становится делом всей жизни. Но это под силу не каждому! А вот фотографии, которые они сделали, стоя на вершине мира, могут очень просто стать достоянием любого человека. Достаточно просто напечатать их на новом принтере Lexmark P4350. Удивительно, как рядом со сложнейшими технологиями гармонично уживаются вещи, которыми управлять легко и просто!

Действительно, Lexmark P4350 - это устройство, с помощью которого легко не только печатать файлы любой степени сложности, но и сканировать, копировать, редактировать изображения, предварительно просмотрев снимки на жидкокристаллическом дисплее. Обычная проблема "эффекта красных глаз" решается здесь одним нажатием клавиши. И заметьте - без участия компьютера! Фактически все необходимые манипуляции с изображением можно совершать на многофункциональном печатающем устройстве Lexmark P4350: вы просматриваете снимки на дисплее и там же корректируете их при необходимости. Скорость печати, даже при максимальных параметрах качества, весьма высока - впрочем, сколько конкретно времени потребуется для печати документа или фотографии, вы можете точно узнать по показаниям встроенного счетчика обратного отсчета времени. Это очень удобно: можно поставить на печать несколько файлов одновременно и спокойно заниматься своими делами - сколько там минут? - столько, сколько показывает счетчик! А по возвращении к устройству Lexmark P4350 вы обнаружите стопку свежераспечатанных "улыбающихся" фотографий!

С одной стороны мы ищем "сложности" - они делают нашу жизнь насыщенной, увлекательной, азартной, а с другой - у нас есть простые решения, делающие ее легкой и счастливой! Печатайте, копируйте, сканируйте! С устройствами Lexmark - это просто!