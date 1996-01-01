Две Кореи в одном туре

Комбинированный тур по Северной и Южной Корее был презентован на международной выставке "Интурмаркет-2006", которая прошла в Москве с 19 по 22 марта. Уникальная двухнедельная программа разработана владивостокской компанией "Терратур" совместно с Национальной организацией туризма Кореи.

"Объединить обе страны в одном туре было непросто, - рассказывает Юлия НЕПОМНЯЩАЯ, менеджер компании "Терратур". - Поскольку прямое перемещение из одной страны в другую до сих пор невозможно, в качестве промежуточного пункта мы выбрали Владивосток. Таким образом, туристы проводят неделю в Северной Корее, затем 1-2 дня в столице Приморья , а после этого летят в Сеул и неделю путешествуют по Южной Корее".