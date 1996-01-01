НБАМР отправила флот за терпугом

Находкинская база активного морского рыболовства открыла промысел терпуга в районе Северных Курил. Как сообщила "ЗР" пресс-секретарь Елена СТАСИНСКАЯ, первыми на промысел ушли РТМ "Климово" и "Изумрудный".

Ожидается, что в будущем в Северо-Курильской экспедиции будут работать 10 судов компании. Причем на 3 траулерах установлено оборудование, позволяющее судам выпускать продукцию для европейского рынка.