В Приморье птицу любят

Гуляющий по миру птичий грипп в Приморье пока не аукнулся. По данным департамента сельского хозяйства администрации Приморского края, за январь-февраль этого года убой птицы в живом весе составил 3 480 тонн, что на 166% выше показателей аналогичного периода 2005 г. (1 714 тонн).

3 169 тонн приходятся на ЗАО "Михайловский бройлер" и "Уссурийскую птицефабрику". Но так как последняя специализируется на яичном производстве, основной объем производства мяса птицы - заслуга "Михайловского бройлера". Однако руководство предприятия на вопрос "ЗР" о влиянии птичьего гриппа на деятельность предприятия отвечать категорически отказалось, не объяснив причин своего стойкого молчания.

Между тем на прошлой неделе в Приморье завершился учет птицы. По подсчетам, в крае содержится 3 млн. 100 тысяч домашних птиц, в том числе 900 тысяч - на личных подворьях. Учет поголовья птицы проводился в соответствии с комплексом мер, направленных на профилактику в Приморье птичьего гриппа. Администрация края уже выделила 2,3 млн руб. на профилактику птичьего гриппа, что позволило создать резерв дезосредств и закупить передвижную дезинфицирующую установку. Еще 4 установки будут закуплены в ближайшее время.