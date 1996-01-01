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В Приморье птицу любят

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Гуляющий по миру птичий грипп в Приморье пока не аукнулся. По данным департамента сельского хозяйства администрации Приморского края, за январь-февраль этого года убой птицы в живом весе составил 3 480 тонн, что на 166% выше показателей аналогичного периода 2005 г. (1 714 тонн).

3 169 тонн приходятся на ЗАО "Михайловский бройлер" и "Уссурийскую птицефабрику". Но так как последняя специализируется на яичном производстве, основной объем производства мяса птицы - заслуга "Михайловского бройлера". Однако руководство предприятия на вопрос "ЗР" о влиянии птичьего гриппа на деятельность предприятия отвечать категорически отказалось, не объяснив причин своего стойкого молчания.

Между тем на прошлой неделе в Приморье завершился учет птицы. По подсчетам, в крае содержится 3 млн. 100 тысяч домашних птиц, в том числе 900 тысяч - на личных подворьях. Учет поголовья птицы проводился в соответствии с комплексом мер, направленных на профилактику в Приморье птичьего гриппа. Администрация края уже выделила 2,3 млн руб. на профилактику птичьего гриппа, что позволило создать резерв дезосредств и закупить передвижную дезинфицирующую установку. Еще 4 установки будут закуплены в ближайшее время.

Досье

В 2005 г. в Приморье было произведено 16,5 тыс. тонн. В планах на 2006 г. увеличение показателей на 1 тыс. тонн.
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