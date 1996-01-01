Меню украсят БАДы

Одним из путей решения проблемы рационального питания рассматривается применение биологически активных добавок к пище. В России, где рынок БАД еще только проходит стадию становления, информацию о них можно встретить самую противоречивую. Поэтому о популярности и приживаемости БАД на отечественном рынке лучше всего судить по их спросу в аптеках.

БАД представляют собой концентраты биологически активных веществ, выделенных из пищевого сырья животного и растительного происхождения, водорослей, или синтезированных веществ, идентичные натуральным природным аналогам. Их получают в виде фармацевтических форм - порошков, таблеток, капсул, сиропов, экстрактов, настоев и концентратов. Предпочтение - отечественным добавкам.

Досье В 1996 году Правительство Российской Федерации приняло концепцию государственной политики в области здорового питания населения на период до 2005 года, где биологически активные добавки к пище (далее БАД) - рассматриваются как эффективные средства оздоровления населения. По данным Института питания Российской академии медицинских наук, БАД ежедневно принимает только 3% населения страны, в то время как в Европе - не менее 65% , в США - 80%, а в Японии, где самый высокий уровень продолжительности жизни, - более 90%. На сегодняшний день биологически активные добавки к пище признаны во всем мире самым перспективным путем коррекции структуры питания.

Сегодня практически в каждой аптеке оборудована специальная витрина, на которой представлено до 80 наименований добавок. Наибольшей популярностью у хабаровчан пользуется продукция фармацевтической компании "Эвалар" (г. Бийск Алтайского края). "Витамины молодости", "Витамины для активной жизни", "Контроль веса" и множество других препаратов этой фирмы представлены в таблетированной форме и в виде сиропов.

Особо следует отметить, что на рынке присутствуют также продукты дальневосточных компаний-производителей биологически активных добавок, как, например, компания "Биополимеры". Продукция фирмы представлена тринадцатью наименованиями, семь из них имеют Золотой знак качества "Российская марка". Сырьем для этих БАД служат в основном продукты моря - ламинария японская, икра морских ежей, панцирь камчатского краба, молоки лососевых рыб, морские моллюски, печень краба.

По словам фармацевтов, продукция российских производителей БАД пользуется наибольшим спросом у хабаровчан не только за счет доступной цены, но и большего доверия к российской продукции. В среднем стоимость российских БАД колеблется от 20 до 700 рублей, но есть и исключения: например, добавка "Маристим" из икры морских ежей стоит 1722 рубля.

Очень редко, но можно встретить в аптеках БАД зарубежных фирм-производителей из США, Франции, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и Нидерландов. В основном импортные БАД направлены на коррекцию фигуры и снижение веса. Цены на эти продукты колеблются от 80 до 1300 рублей - в зависимости от страны-производителя и от сырья, из которого они изготовлены. Тенденция в пользу отечественных производителей налицо. Если в 1998 году в аптеках города можно было встретить не более десятка дорогих импортных БАД, то на сегодняшний день большинство этих препаратов - отечественные. Довольно большую долю в их распространении играют компании индустрии сетевого маркетинга.

По словам Надежды КУТУЗОВОЙ, руководителя Хабаровского филиала ООО КП "Родник здоровья", работающего в Хабаровске с 1999 года, рынок добавок сегодня представлен достаточно большим ассортиментом. "Бесспорно, отечественная продукция ценнее - сырье выращено преимущественно на нашей территории, генетически более подходит нашему российскому потребителю. Технологии таковы, что при переработке сырья сохраняется максимум полезных веществ, немаловажную роль, конечно же, играет и более низкая стоимость продукции."

Как оказалось, биологически активными добавками в основном пользуются люди старше сорока лет с целью укрепления своего здоровья.

Чтобы узнать мнение специалистов о применении БАД, мы обратились к врачу высшей категории диетологу-гастроэнтерологу Галине САМОК. По ее словам, БАД нам нужны, чтобы сделать пищу целебной, пополнить ее необходимыми витаминами, макро- и микроэлементами. "Я сама в течение 8 лет пользуюсь биологически активными добавками, при регулярном приеме повышаются защитные силы организма и иммунитет".

Несмотря на противоречивую информацию о БАД в СМИ, интерес к этой продукции неуклонно возрастает, увеличивается ее ассортимент, расширяется спектр показаний к ее употреблению. В связи с обозначенной тенденцией в будущем можно ожидать повышение спроса на биологически активные добавки в первую очередь из-за ухудшающейся экологической обстановки и стремления населения улучшать состояние своего здоровья. Следствием этого станет как появление БАД новых производителей, так и новых форм воздействия на организм.