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По тротуару, как по броне
По мнению экспертов, подъем экономики в любой стране начинается со строительства. Этот локомотив "вытягивает" за собой все остальные отрасли, что во многом является характерным и для нашей российской действительности. За последние годы строительный комплекс значительно оживился и сегодня находится на подъеме. Одна из тенденций, появившихся на строительном рынке, - выход на арену отечественных предприятий, выпускающих строительные материалы, зачастую не уступающие, а то и превосходящие зарубежные аналоги. Есть такие примеры и в Хабаровском крае.
Не перевелись изобретатели на земле русской
В начале прошлого года индивидуальный предприниматель Андрей САВЧЕНКО, живущий в краевом центре, занялся изготовлением тротуарной плитки. Дело это трудоемкое и хлопотное, Но, по мнению Андрея, лучше заниматься производством, чем просиживать весь день за прилавком, торгуя чужим товаром. Руководитель молодой динамично развивающейся компании ИП "Савченко" решил выйти на рынок с новой продукцией, но не изобретать велосипед, а воспользоваться "ноу-хау" нижегородских изобретателей. Российская техническая мысль оказалась, что называется, на высоте.
Как по броне
- В настоящий момент занимаюсь изготовлением не только тротуарной плитки, но и освоил выпуск как бордюрного камня, отливов, изделий малых архитектурных форм, - рассказал Андрей Савченко. - Все изделия, выходящие из ворот нашего предприятия, производятся по новой современной технологии "Кевларобетон", в основу которой положен метод катышного вибролитья.
Об особенности данной технологии говорит само название. Например, упоминание в нем слова "кевлар" свидетельствует о применении особой пуленепробиваемой ткани, применяемой при изготовлении бронежилетов. Ткань позволяет получать изделия, которые по прочности, истираемости, морозостойкости (три основных показателя, влияющих на долговечность тротуарных покрытий в дальневосточных климатических условиях) в 2,5 - 3 раза превосходят продукцию, полученную типичным цементным литьем (обычная брусчатка). Высокие физико-механические свойства продукции подтверждены протоколами испытаний хабаровской лаборатории "Стройинсервис".
Есть идея, будет и эксклюзив
Сегодня компания выпускает широкий ассортимент тротуарных плит - 6 видов, и по 2-3 наименования остальной продукции. Благодаря особенностям технологического процесса на предприятии могут получать изделия как с матовой, так и глянцевой поверхностью, а также всевозможной цветовой гаммы.
- Среди заказчиков есть большие оригиналы, которые непременно хотят выделиться необычным дизайном, - говорит Андрей Савченко. - Они приносят нам свои эскизы, порой самой затейливой конфигурации. Затем мы изготавливаем формы и отливаем эксклюзивные изделия.
Вся продукция изготавливается на оборудовании российского производства. В настоящий момент производительность технологической линии, которая была приобретена в прошлом году за счет собственных средств (около 1 млн рублей), позволяет выпускать до 100 кв. м в смену. По предварительным расчетам, планируется окупить это оборудование уже к концу 2006 года. Кроме того, предприятие на договорной основе работает с комплексной бригадой строителей, специалисты которой за дополнительную плату готовы выложить плиткой садовую дорожку или установить у загородного коттеджа заказчика какую-либо из малых архитектурных форм.
- Объем выпускаемой продукции пока относительно небольшой и позволяет удовлетворять спрос потребителей. Но в самое ближайшее время этого будет мало, - поделился прогнозами предприниматель. - Скоро стартует новый строительный сезон, поэтому потребуется значительно увеличить объемы выпуска, расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Одна из проблем, которая мешает развитию производства, - сезонность строительных работ. Как известно, в зимний период активность строителей резко снижается. В итоге значительно падает и спрос на кевларобетонную продукцию.
Сегодня на производстве, которое разместилось в небольшом арендованном цехе, работает 5 человек. Компании приходится выдерживать на рынке стройматериалов жесткую конкуренцию. И выигрывает она, прежде всего, за счет высокого качества, привлекательного внешнего вида и невысокой цены на произведенную продукцию. В ближайшее время планируется переезд в собственный (уже приобретенный) цех, в котором можно расширить производство, а также наладить сбыт продукции на Сахалине и в Приморье.
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