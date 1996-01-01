Японский склад заработает в апреле

Кто сказал, что хабаровским бизнесменам не хватает амбиций? Первая партия японских товаров поступит в апреле на консигнационный склад в краевом центре. Это реальный и материальный итог совместной деятельности российских и японских компаний ООО "Сэнкон", ООО "МИГ-Трейд", ООО "Росбакалея". "Наша цель - сделать Хабаровск центром распределения японских товаров. Если раньше японские товары шли в Россию через Финляндию и Москву, то впредь будут распространяться по территории нашей страны из Хабаровска", - уверенно и спокойно заявил на встрече членов бизнес-клуба при Японском центре исполнительный директор ООО "МИГ-Трейд" Владимир БЛОХИН.

Подведение итогов деятельности участников бизнес-клуба в Японском центре 17 марта было приурочено к окончанию очередного финансового года в Японии и совпало с посещением Хабаровска делегацией японских бизнесменов - представителей малого и среднего бизнеса РОТОБО. Получилось празднично и интересно.

Хабаровчане рассказали об успехах минувшего года: проведение торгово-промышленной выставки "Ниигата" в Хабаровске, участие в стажировках на Хоккайдо, подписание договора на поставку ниигатских цветов и главное - запуск проекта "Техноцентр", а именно - заключение договора на открытие консигнационного склада японских товаров и подписание соглашения на их дистрибьюцию в России, а также создание российско-японского портала - площадки для деловых контактов "B2Bmart". (B2B - business to business. - Прим. автора).

Последнее событие - запуск проекта "Техноцентр" - стало центральным. "Консигнационный склад, - поясняет вице-президент Дальневосточной ТПП Игорь ВОСТРИКОВ, - это склад, куда завозятся и откуда реализуются товары, находящиеся под таможенным контролем".

Владельцем склада в Хабаровске является японская логистическая компания ООО "Сэнкон", которая организует доставку японских товаров в Россию. Продажей товаров в России будет заниматься ООО "МИГ-Трейд". Склад располагается на площадях ООО "Росбакалея" (бывшее предприятие оптовой торговли).

Со слов Владимира Блохина, главная задача, которую решает консигнационный склад, - это оптимизация поставок японских товаров на российский рынок. "Как это обычно происходит? - делится опытом Владимир Блохин. - Японская фирма готова продать товар, наша - хочет купить. Японцы говорят: "Платите за товар в Японии, забирайте и везите в Россию". Наши отвечают: "Нет, привезите в Россию, мы заплатим и возьмем". Почему японцы настаивают на оплате в Японии? Это сокращает их риски и затраты, связанные с доставкой товара в Россию".

Создание склада в Хабаровске с точки зрения снижения затрат и безопасности выгодно и поставщикам, и покупателям по нескольким причинам. Во-первых, для японцев гарантией доставки и сохранности товара в России является то, что собственник склада - японская компания, известная в Стране восходящего солнца. Во-вторых, гарантией безопасности товара в России для них служит то, что территория, на которой располагается склад, является собственностью правительства края (ООО "Росбакалея" - предприятие со 100% долей государства в уставном капитале). Для российских компаний при наличии склада отпадает необходимость брать на себя риски по доставке товара из Японии и появляется возможность выбрать товар и забрать оптимальную партию.

Интерес к складу со стороны японских бизнесменов подтверждает глава делегации японских предпринимателей РОТОБО господин СУДЗУКИ: "Консигнационный склад - это новая, очень интересная бизнес-модель. Сейчас, если японская компания (малое или среднее предприятие. - Прим. авт.) что-то покупает в России или продает сюда, то возникает очень много проблем. Сразу много не продашь - это сложно, а мало везти - невыгодно. На консигнационном складе можно будет хранить свои продукты и продавать по частям. Нам это интересно".

Со слов господина Судзуки, очень многие малые, средние японские фирмы хотят сегодня выйти на российский рынок, особенно те, которые занимаются производством продуктов питания. Проблема в том, что они не знают, как сделать это конкурентно. "Как выгодно отправить товар в Россию, если покупатель хочет не контейнер, а половину или четверть? Куда надо обратиться, чтобы получить сертификат?" - перечисляет вопросы, волнующие японцев, господин Судзуки. При работе по новой схеме эти проблемы отпадают.

Владимир Блохин говорит: "Задача японской логистической компании - привезти сюда оптимальный состав товаров. Задача российского дистрибьютора - определить, что наиболее эффективно пойдет на рынке, и помочь в продвижении этого товара на территории России". "Вы ведь не поедете в Японию продавать газету?" - улыбаясь, поддевает он "ЗР".

Первая партия японских товаров придет на склад в апреле. Со слов генерального директора ООО "МИГ-Трейд" Владимира ФАДЕЕВА, будет завезено несколько контейнеров с продуктами питания, товарами повседневного спроса, бытовой техникой. "Речь идет о продуктах питания быстрого приготовления, соусах и всего того, что связано с японской кухней, - уточняет Владимир Фадеев. - Рассматривали предложение о поставке жидкокристаллических телевизоров большой диагонали". Говоря об объемах поставок, Владимир Фадеев замечает, что начинать будут с 3-5 контейнеров. Если спрос оправдает ожидания, то и 40 контейнеров - не проблема. "Всего склад вмещает около 60 контейнеров, но площади свободные есть. При желании можно расширить".

Уже сейчас актуальный вопрос для японцев - создание на консигнационном складе таможенного склада временного хранения. Тогда таможенные платежи японские предприниматели смогут производить не по приходу товара, а по мере выхода со склада. "По складу временного хранения получено предварительное согласие. При достаточном финансировании вопрос будет решен к концу года", - отвечает на вопрос Владимир Фадеев.

"Но склад, который японская компания арендует на нашем предприятии, - это только первый шаг программы "Техноцентр" в Хабаровске, - дополняет сказанное генеральный директор ООО "Росбакалея" Сергей ПИЛЯЕВ. - Сейчас сформирован первый пакет заказов японцам, появились первые потребители, изучается рынок. Вторым шагом станет открытие совместных японско-российских производственных предприятий на нашей территории. Японские компании уже рассматривают различные проекты, в том числе по переработке морепродуктов, лесопереработке и др."

Доказательством того, что разработчики проекта "Техноцентр" думают на перспективу, является и тот факт, что ко времени открытия консигнационного склада был приурочен запуск российско-японского делового портала "B2Bmart". Теперь в России действует уникальная Интернет-площадка для японо-российских бизнес-контактов. "Отладка сайта была закончена только в конце января, но уже сегодня в нашем каталоге наряду с российскими есть несколько десятков японских фирм, в том числе крупные, например, "Хитачи", - говорит креативный директор ООО "Студия МИГ" Владимир ПОЛЯКОВ. - И это только начало".