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"Понаехавшим" не дадут свободно покупать квартиры в Москвы
Более 50% московских новостроек раскупаются приезжими и иногородними, заявил заместитель руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Николай ФЕДОСЕЕВ.
"Сейчас мы испытываем огромный дефицит жилья на рынке за счёт того, что спрос опережает предложение. В столице отмечен огромный приток платёжеспособного населения, которое едет в Москву. Больше чем на 50% московские новостройки раскупаются приезжими и иногородними", - сказал он. По его словам, правительство города в настоящее время приступает к мерам протекционизма. "В ряд постановлений московского правительства вносятся поправки. В результате в типовом контракте, который заключает застройщик с городом, появится положение о том, что часть жилой площади, передаваемой в собственность инвестора, будет направлена им для заключения договоров с физическими лицами, постоянно проживающими в Москве не менее 10 лет и желающими улучшить свои условия с использованием субсидий правительства города".
В свою очередь заместитель генерального директора "Ипотечной корпорации Московской области" Альмира САЖИНА отметила, что по результатам проведенного исследования за прошлый год 80% ипотечных сделок по Подмосковью совершили приезжие люди. Если сохранится современная тенденция, то через 50 лет вся Россия переедет в Москву и Подмосковье, подчеркнула она.
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