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Может появиться закон, регулирующий цены на топливо

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ может разработать закон, сдерживающий рост стоимости бензина в России, сообщает "Российская газета".

"Рост цен на бензин, хотя и небольшой в начале текущего года, похоже, вновь заставил чиновников вернуться к этой теме. Минэкономразвития готово начать работу над соответствующим проектом закона. Как он будет действовать, пока никто не говорит, но он может появиться в думе, если цены на бензин вновь начнут расти.

Разговоры о появлении этого документа сегодня не являются случайностью. На носу начало очередного сельскохозяйственного сезона, когда нефтяники привычно повышают оптовые цены на бензин. О том, что очередное повышение цен может случиться и нынешней весной, говорил глава МЭРТ Герман ГРЕФ еще в начале 2006 года, заявив, что бензин будет дорожать из-за роста цен на мировых рынках нефти.

С начала 2006 года цены на бензин в России выросли примерно на 1,4%. Причем рост отмечен не во всех субъектах Федерации. Тем не менее тревожная тенденция налицо, считают эксперты, тем более что цены на нефть на мировых рынках меняются незначительно, крутясь вокруг отметки в 55 долларов за баррель.

Экспортеры между тем наращивают как добычу нефти (в феврале она выросла на 1,3%), так и экспорт - 18,656 млн т в феврале 2006 года против 17,445 млн т годом ранее. Это говорит о том, что уже в марте может начаться очередной виток роста цен на бензин на внутреннем рынке. Тем более что к середине февраля тонна оптовых поставок бензина подорожала в среднем на 15%.

Правительство РФ, считают в Минэкономразвития, пошло навстречу нефтяникам, снизив с 1 февраля экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Более того, теперь не будут индексировать и акцизы на бензин, что также должно привести к замедлению темпов роста цен. Теперь очередь за нефтяниками. А они увеличили цены оптовых поставок, которые, как известно, тянут за собой и розницу. И сразу после этого чиновники заговорили о возможности появления закона, с помощью которого можно будет регламентировать цены на бензин на внутреннем рынке.

Работа над законопроектом об административном регулировании топливных цен идет, говорят в ведомстве. И может он появиться уже в середине марта. Хотя нефтяники и понимают, что правительство подобным образом пытается их запугать, они уже готовы играть по предлагаемым им правилам. За последние две недели февраля цены на АЗС практически не изменились, - заключает газета.

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