Туристско-рекреационным зонам дали "зеленый свет"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании нового вида особых экономических зон (ОЭЗ) - туристско-рекреационных.

Согласно новому законопроекту, резидентом туристско-рекреационной особой экономической зоны признается индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные на территории муниципальных образований, в границах которых расположена особая экономическая зона. Резидент должен пройти конкурсный отбор и заключить с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении туристско-рекреационной деятельности.

Общий порядок создания и механизм функционирования ОЭЗ не меняется по сравнению с производственными и технико-внедренческими ОЭЗ, однако туристско-рекреационные зоны могут создаваться на территории нескольких муниципальных образований.