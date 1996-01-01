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Туристско-рекреационным зонам дали "зеленый свет"
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании нового вида особых экономических зон (ОЭЗ) - туристско-рекреационных.
Согласно новому законопроекту, резидентом туристско-рекреационной особой экономической зоны признается индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные на территории муниципальных образований, в границах которых расположена особая экономическая зона. Резидент должен пройти конкурсный отбор и заключить с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении туристско-рекреационной деятельности.
Общий порядок создания и механизм функционирования ОЭЗ не меняется по сравнению с производственными и технико-внедренческими ОЭЗ, однако туристско-рекреационные зоны могут создаваться на территории нескольких муниципальных образований.
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