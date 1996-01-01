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Военнослужащие ТОФ получили новый дом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу руководитель Военно-морского строительного управления Тихоокеанского флота (Дальвоенморстрой) генерал-майор Василий АЛИСОВ вручил ключи от новых служебных квартир для семей 17 военнослужащих.

Торжественное событие произошло в районе б. Патрокл в новом пятиэтажном доме с мансардой по ул. Борисенко. В своем коротком выступлении Василий Алисов отметил, что дом дался необычайно тяжело. На его достройку не было потрачено ни одной копейки из федеральных денег.

Строители флота заработали себе на квартиры сами, строя квартиры по инвестиционным договорам для жителей г. Владивостока. Он также сказал, что в этом году в планах ВМСУ ТОФ построить около 400 квартир для военморов и около 200 - по договорам долевого участия.

В настоящее время проектно-конструкторское бюро ВМСУ работает над проектами отдельного микрорайона и еще двух домов.

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