"Электронное Приморье" переоценили

Оценить эффективность исполнения программы "Электронное Приморье" на 2005-2010" в 2005 г. депутаты ЗС ПК решили после получения более полного отчета о расходовании средств.

По представленным данным, в минувшем году в рамках программы за счет федеральных, краевых и муниципальных средств было установлено 65 телевизионных передатчиков и подключено к сети Интернет 128 общеобразовательных школ.

Комитет рекомендовал администрации края подготовить проект изменений в краевой бюджет на 2006 г., представить на рассмотрение депутатского корпуса перечень мероприятий краевой целевой программы "Электронное Приморье" и объемы их финансирования в текущем году. Напомним, что в краевом бюджете на ее реализацию предусмотрено 50 млн руб.