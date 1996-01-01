В Китай не зарастет народная тропа

По данным Управления по туризму правительства Хабаровского края, подавляющая часть туристов (91%), выезжающих из Хабаровского края за рубеж, направляется в почти уже родной Китай. Меньшее количество дальневосточников предпочитает туры в Японию и Республику Корея (1,75% и 6,65% соответственно). На другие направления - Юго-Восточную Азию, Европу, Ближний Восток, американский континент и Океанию приходится менее одного процента туристов Хабаровского края.

Такое соотношение потребительского спроса на проторенные маршруты за рубеж вполне объяснимо. Китай - наш ближайший сосед, и большую часть российских туристов эта страна привлекает своими рынками и магазинами (так называемый "шоп-туризм"), и только затем - возможностью отдохнуть, подлечиться и узнать о культуре и истории страны. На других направлениях также большей частью превалируют шоп-туры и деловой туризм.

Но как быть, если в одно прекрасное утро ваш внутренний голос безапелляционно потребует какой-нибудь экзотики, что-то вроде "хочу в Перу!"? Как удалось выяснить, любой каприз в области туризма прямо пропорционален тем средствам, которые готов за него выложить потребитель.

Обзор услуг, предлагаемых туристскими компаниями Хабаровска, показал, что практически все из них готовы отправить вас в любую точку мира при условии гарантии безопасности поездки. "Мы не советуем нашим клиентам ехать в Северную Корею или "горячие точки", - отметил менеджер компании "Романтик-турс".

Естественно, что хабаровские фирмы в подобных случаях выступают в основном как турагентства, продавая туры московских и санкт-петербургских компаний. Спрос же определяют такие факторы, как стоимость поездки (главный фактор), длительность и комфортность доставки к месту отдыха, простота и сроки оформления необходимых документов и, собственно, необычность, уникальность путешествия. Последний фактор часто становится определяющим для состоятельных клиентов.

А пока число действительно состоятельных граждан невелико, первые три фактора имеют большее значение, и они не способствуют росту спроса хабаровчан на необычные туры. К необычным можно отнести путешествия в Африку, Латинскую Америку, островные страны Океании. Например, среди клиентов компаний "Вояж" и "Мандарин" лишь 3-5% выбирают экзотический, очень дорогой отдых. В основном представители этих 3-5% предпочитают посещать страны Латинской Америки - Перу, Мексику, Бразилию, а также Индию, Камбоджу, остров Сайпан. В настоящее время сотрудниками компании "Мандарин" разрабатывают туры в Бирму.

Не летите, граждане, в Африку гулять

К сожалению, подобные туры требуют больших затрат. Например, 10-дневное путешествие Перу - Боливия, предлагаемое компанией "Вояж", с проживанием в отеле 4* стоит 1590 долларов, а с проживанием в 5-звездном отеле - 1804 доллара. Однако дополнительно оплачиваются: авиабилеты до Лимы - от $1100 (возможны перелеты без ночевок и оформления транзитных виз); 2 транзитные ночи в Амстердаме - от $170/чел. при двухместном размещении; транзитная голландская виза - $55 (срок оформления - 2-3 рабочих дня); виза Боливии - $30 (оформляется 5 рабочих дней); медицинская страховка - $11; аэропортовые сборы - $5,04 для внутренних рейсов, $28,24 для международных перелетов. Получается, что на такое путешествие надо накопить, по крайней мере, $2989,28 и прибавить к этому еще около $700 на билет до Москвы и деньги на личные расходы во время отпуска. Итого нужно приготовить не менее $4000.

Примерно в ту же сумму вам обойдется морской круиз. Подобные путешествия позволяют совместить морской отдых с экскурсиями по самым известным и красивым местам мира. Предпочтения дальневосточники отдают в основном круизам по Средиземноморью, другим европейским направлениям (Скандинавия, Британия). Например, минимальная стоимость круизного путешествия "Столицы Западной Европы" составляет от $1940, к которым надо прибавить стоимость авиабилета Москва - Лондон - Москва (от $450), страховку 1 евро в сутки, стоимость виз Англии и Шенгена, экскурсии и трансферы по маршруту.

В других туристических компаниях к поездкам в Америку и Африку относятся скептически. Доля эксклюзивных туров у них составляет всего около одного процента, либо запросы на них вообще единичны, как, скажем, поездки в Кению, в Тибет, на Мальдивы или острова Фиджи. Кстати, отдых на Фиджи вместе с компанией "Колесо путешествий" будет вам стоить примерно $3000 без учета стоимости авиаперелета.

Несколько большим спросом пользуются европейские направления - экскурсии по европейским столицам, пляжный отдых на курортах Греции, Италии, Испании, а также поездки в Турцию, Египет, Израиль. Сами по себе они не очень дороги, особенно автобусные туры, позволяющие буквально проехать "галопом по Европам". Однако, как утверждают в один голос практически все компании: "Пока авиатарифы на рейсы Хабаровск - Москва - Хабаровск будут расти, туристы будут выбирать массовый пляжный отдых в Азии".

Нам отдых в Азии милее и приятней

Азиатское направление действительно является приоритетным для дальневосточных туркомпаний и их клиентов. При этом речь не идет только о поездках в Китай, хотя как точно заметила менеджер "Дальневосточной международной туристической компании": "В Китай не зарастет народная тропа", потому что "ну очень дешево, особенно летом".

Чуть более затратен, но тоже очень популярен отдых в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии: Индонезии (остров Бали), Малайзии. Сингапур делит четвертое место по популярности с Вьетнамом.

Таиланд пользуется большим спросом прежде всего потому, что многие хабаровские турфирмы, работая в этом направлении как операторы, регулярно организуют туда чартерные рейсы и специальные предложения. Например, компания "Интервизит" предлагает заезд с 25 марта по 8 апреля при стоимости от $1300 за 2 недели. Подобное предложение действует у компании "Вояж" с 25 марта по 7 апреля стоимостью от $1465 при размещении в отеле 3* с завтраками и $1840 при размещении в отеле 4*. При этом надо помнить, что дополнительно оплачиваются виза и аэропортовые сборы.

В то же время, говоря об азиатском направлении, менеджеры многих турфирм заметили, что сейчас люди стремятся разнообразить свои отдых. Стабильным остается спрос на поездки в Индонезию, на райский остров Бали. Прямых рейсов туда пока нет, но высокое качество сервиса перекрывает не самые низкие цены - от $1855 с 2-недельным проживанием в 2-местном номере отеля 3* до $2389 с проживанием в отеле 5*. Дополнительно оплачиваются виза и аэропортовые сборы.

Среди других направлений, по словам менеджера компании "Вэлком", туристы проявляют растущий интерес к пока еще мало изведанному Вьетнаму. Эта страна привлекает российских туристов прежде всего тем, что "там пока мало русских". Кроме того, это прекрасные пляжи, интересная история и культура. Стоимость 15-дневного путешествия при двухместном размещении составляет около $1900.

Отдельно приготовьте деньги для визы ($35) и дополнительных экскурсий. В итоге получается сумма, сопоставимая с ценами на путевку в Таиланд или Индонезию. Кроме того, если вы собираетесь отдыхать большой компанией, то вам почти наверняка предложат скидки.

Услуги транспорта вообще самая дорогая составляющая стоимости туристической поездки для дальневосточников (55%). Примерно 40% приходится на размещение и питание и остальная часть - на экскурсии, сувениры и т. д. И если отель еще можно выбрать, то можно ли уменьшить транспортную составляющую?

На этот вопрос представители некоторых турфирм ответили неоднозначно. С одной стороны, можно подобрать более низкие тарифы у разных авиакомпаний, кроме того, довольно часто организуются чартерные рейсы в Таиланд, но для дальних поездок это пока не лучший вариант.

В случае с покупкой туров у московских туроператоров сэкономить на авиаперелетах почти невозможно. Правда, при перелете через Сеул с авиакомпаниями Asiana Airlines или Korean Air можно сэкономить время (при удачной стыковке рейсов).

А как насчет экзотики?

Анализируя перспективы развития необычных туристических направлений, можно выявить интересную особенность: чем шире круг предлагаемых туров, тем оптимистичнее взгляд туристических компаний на динамику спроса хабаровчан на дорогие экзотические путешествия.

Например, представители компаний "Колесо путешествий", "Интервизит", "Романтик-турс" склоняются к тому, что развиваться будет лишь азиатское направление. Главные сдерживающие факторы для других маршрутов - сложное визовое оформление, длительный перелет и высокие цены. С ними солидарны "Вэлком" и "Юнитрэвэл", с той только разницей, что, на их взгляд, хорошие шансы есть у Вьетнама и у туров, позволяющих совместить посещение нескольких стран, например, Таиланда и Камбоджи.

Несколько иное мнение у Натальи ЕЗЕРСКОЙ (компания "Мандарин"): "Цены, конечно, пугают, но не всех. Если кто-то твердо наметил ехать куда-то, то он поедет".

С ней согласны представители компаний "Вояж", "Мир путешествий" и "Дальневосточной международной туристической компании", отмечающие, что в будущем можно ожидать рост спроса на экзотические туры, так как многие состоятельные и уже искушенные туристы пресытились Желтым морем и пляжами Королевства Таиланд и хотят новых впечатлений.

То есть, даже несмотря на, кажется, заоблачные цены и длительный перелет, число желающих совершить почти кругосветные путешествия будет пусть медленно, но увеличиваться. А значит, есть шанс, что туристские компании Хабаровского края будут расширять спектр своих предложений и совместно со своими партнерами искать пути для привлечения большего числа туристов.