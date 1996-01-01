Цены на жилье растут вместе с температурой

Уступив место весне, ушла суровая зима. Однако оживление на рынке недвижимости Хабаровска началось еще до прихода календарной весны. Вопреки прогнозам активность на вторичном рынке жилья Хабаровска выросла значительно, и квадратный метр подорожал на $40,75 (4,2%). Это самый большой месячный рост за минувшую зиму. И еще один значимый показатель - в феврале средняя цена квадратного метра по городу впервые за все годы наблюдения хабаровского рынка превысила отметку в $1000. Объяснение этому можно найти только в январской стагнации.

В целом 1 кв. м по сравнению с февралем 2005 г. подорожал на $176, или на 21,15%. Это нормальный показатель на фоне последних лет, когда годовой рост составлял 21%-22% (исключение - 2004 г., рост - 54%).

Сегодня локомотивом роста стоимости 1 кв. м послужил рост цен на хрущевки в центре города (более чем на 16%). Активно дорожал 1 кв. м у этого типа квартир и в менее престижных районах. Незначительно от них отставали цены у квартир новой планировки (рост от 2% до 7%). Самый дешевый средний 1 кв. м, как и прежде, - у квартир улучшенной планировки на окраине, самый дорогой - у квартир новой планировки в центре. Рекордсменом стоимости 1 кв. м в феврале стала "двушка" новой планировки на ул. Лермонтова общей площадью 67 кв.м - $2089,55. Самый дешевый 1 кв. м предлагался на продажу у 2-комнатной сталинки на ул. Ургальской общей площадью 60 кв. м - $516,67.

Цены на 1-комнатное жилье растут наиболее активно, и если судить по ценам, то наиболее востребованы 1-комнатные новой планировки, самые дорогие - 1-комнатные новой планировки в центре. Самая дешевая квартира в феврале продавалась на ул. Ворошилова по цене $24 тыс. (улучшенной планировки).

На втором месте по темпам роста цен в феврале - 3-комнатные квартиры. Их приобретают люди, как правило, состоятельные, которые тратить деньги на любое жилье кроме наиболее качественного не имеют никакого желания. Как следствие - лидерами по темпам роста цен у 3-комнатных квартир в феврале были квартиры новой планировки. Самые дешевые 3-комнатные новой планировки предлагались на продажу на окраине, а в центре за них просили почти в три раза больше. Рекордсменом дороговизны можно назвать "трешку" на ул. Дзержинского, 39 за $205 тыс.

В структуре предложения в феврале на вторичном рынке жилья Хабаровска значительных изменений не наблюдалось. На 3,5% увеличилась доля предложения 1-комнатных квартир и почти на 7% - доля предложения квартир в центре города. При этом следует обратить внимание на то, что несмотря на рост предложения спрос в этих сегментах рынка остается в неудовлетворенным, что провоцирует более активный рост цен.

Прогноз - дело неблагодарное. Это еще раз подтвердила наша попытка предсказать ситуацию на рынке недвижимости в феврале. Тем не менее попытаемся взвесить шансы и предугадать ситуацию на вторичном рынке жилья Хабаровска к концу марта. По многолетним наблюдениям, в марте происходил небольшой скачок цены 1 кв. м. Но в последние годы этот небольшой всплеск цен на общем фоне плавного весеннего повышения чаще стал встречаться в феврале.

Поэтому можно предположить, что в этом году такой всплеск цен пришелся на февраль. Обычный месячный темп роста стоимости 1 кв. м весной составляет 1,2%-1,5%. Думается, и этот год не станет исключением. Следовательно, стоимость среднего квадратного метра к концу марта на вторичном рынке Хабаровска может составить $1020-1025.

Материал подготовлен при помощи аналитической группы издания "Хабаровская недвижимость".